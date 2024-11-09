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  4. 14 yaşındaki kız sokak ortasında tacize uğradı! İnsan avı başlatıldı: Şüpheliler güvenlik kamerasına yansıdı

14 yaşındaki kız sokak ortasında tacize uğradı! İnsan avı başlatıldı: Şüpheliler güvenlik kamerasına yansıdı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
09.11.2024 13:32
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İngiltere'nin Leeds bölgesinde 14 yaşındaki ismi açıklanmayan kızın sokak ortasında tacize uğradığı ifade edildi. Polis bir kız öğrenciye yönelik tecavüz olayıyla bağlantılı olarak üç şüphelinin güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı. Olaya ilişkin olarak polis her yerde şüphelileri arıyor.

14 yaşındaki kız sokak ortasında tacize uğradı! İnsan avı başlatıldı: Şüpheliler güvenlik kamerasına yansıdı

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Leeds şehrinin Harehills bölgesinde ismi açıklanmayan 14 yaşındaki bir kız sokak ortasında tacize uğradı.

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14 yaşındaki kız saldırının sabahının erken saatlerinde gerçekleşmesinin ardından polise ihbarda bulundu.

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Yerel yayın kuruluşu Leeds Live'ın haberine göre, güvenlik güçleri olaya ilişkin olarak üç adamın şüpheli olarak değerlendirildi. Polis, her birinin güvenlik kameraları tarafından çekilen görüntülerini yayınladı.

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Polis olaya ilişkin olarak basına yaptığı açıklamada, "Leeds'te 14 yaşındaki bir kıza yönelik ağır cinsel saldırıyı soruşturan dedektifler, kimliğini tespit etmek istedikleri üç erkeğin görüntülerini yayınladı. Leeds Bölge Koruma Birimi görevlileri, mağdura destek olmaya ve olayla ilgili soruşturmayı sürdürmektedir." ifadeleri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz İngiltere
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