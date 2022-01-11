Gerçek hayattaki Rapunzel! Saçlarının boyu 1.95 metre olan Alona Kravchenko, sosyal medyada popüler oldu

Gerçek hayattaki Rapunzel olarak tanımlanan Kravchenko, saçlarıyla kısa sürede popüler olmayı başardı. 30 yıldır saçlarını kestirmediğini dile getiren Kravchenko, erkeklerin görüntüsüne bayıldığını ve saç bakımının her zaman kolay olmadığını dile getirdi. Saçları yerleri süpüren Kravchenko, sosyal medya hesabından günlük olarak uyguladığı saç bakım rutininin inceliklerini paylaştı.

“TAMAMEN DOĞAL”

Saçlarına kırıklarını aldırmak dışında tam 30 yıldır herhangi bir kesim işlemi uygulamadığından söz eden Kravchenko, sosyal medya kullanıcılarının doğal görüntüsü olduğuna inanmadıklarını belirtti. Elbise giymek yerine vücudunun her bir bölümü saçlarıyla kapattığı bir fotoğrafıyla kısa sürede ünlenen Kravchenko, “Saçlarımın parlaklığını ve gücünü koruması için fazla yıkamıyorum. Bunun yerine üç hafta bir uyguladığım bakım kürleriyle güçlenmelerini sağlıyorum” dedi.

Daha önce kimsede görmediği uzunluktaki saçlarının onu diğerlerinden ayıran en belirgin özellik ve en büyük aksesuarı olduğunu belirten Kravchenko, “Erkekler buna bayılıyor. Bazı hayranlarım saçlarımı koklamak istiyor” diye konuştu.

“SAATLERCE SÜRÜYOR”

Saçlarını taramanın ve şekillendirmenin saatlerce sürdüğünü ifade eden Kravchenko’in paylaştığı bakım gönderilerinden sonra 51 bin olan takipçisi sadece 1 ayda 88 bine ulaştı. Sosyal medya kullanıcıları şaşırtıcı derecede uzun olan saçları gördüklerinde ise “Bu inanılmaz” , “Gerçekten çok sağlıklı ve güzel görünüyor” yorumlarını yaptı.



