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  4. 14 yıl program yapmışlardı! Müge Anlı Arif Verimli'yi düğüne çağırdı mı?

14 yıl program yapmışlardı! Müge Anlı Arif Verimli'yi düğüne çağırdı mı?

22.08.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 14 yıl geçiren Prof. Dr Arif Verimli katıldığı programda soruları yanıtladı. Anlı'nın düğüne davet edip etmediğini de yanıtladı.

14 yıl program yapmışlardı! Müge Anlı Arif Verimli'yi düğüne çağırdı mı?

Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 14 yıl emek veren ünlü psikiyatr Arif Verimli, katıldığı YouTube programında soruları yanıtladı. Müge Anlı ile programdan ayrılışından sonra iletişime geçip geçmediği, düğüne davet edilip edilmediği soruldu.

"KIRGINIM"

Ünlü psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Arif Verimli, Yasemin Özçelik'in sunduğu YouTube programına konuk oldu. Verimli, “14 yıl emek verdiniz Müge Anlı’ya, biz çok üzüldük. Kırgın mısınız?” sorusuna verdiği yanıtla Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile ilgili iddialara son noktayı koydu.

"Samimi cevap vermek gerekirse kırgınım. Hiç ilgisi olmayan bir insan sizin konunuzla ilgili ahkam keserse ne yaparsınız? Ben buna bozuldum. Şevki Sözen Bey her gün alanıma giriyordu. Rica ettik, tartıştık, şunu yaptık, bunu yaptık, hiç dinlemedi arkadaşımız.” Dedi. "Daha çok kırgın olduğunuz kişi Müge Anlı mı Şevki Sözen mi? sorusuna da "Valla ikisinin de kıymeti yok benim için." cevabını verdi.

DÜĞÜNE DAVET EDİLDİ Mİ?

Programdan sonra Müge Anlı ile konuşmadığını da belirten Verimli, düğüne davet edilmediğini söyleyip mutluluklar diledi.

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Müge Anlı arif verimli
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