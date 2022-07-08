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  4. 15 kilo verip bambaşka biri olmuştu! Selin Ciğerci'den iddialı paylaşım

15 kilo verip bambaşka biri olmuştu! Selin Ciğerci'den iddialı paylaşım

08.07.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 kilo verip bambaşka biri olan ve Gökhan Çıra ile yeniden evlenen Selin Ciğerci tatil sezonunu bir açtı pir açtı. Ciğerci yazlığında tatil yaparken tanga bikinili pozlarını paylaşarak kıvrımlarını sergiledi.

Gökhan Çıra ile yeniden evlenen Selin Ciğerci tatil sezonunu açtı. Bir yandan çalışıp bir yandan da servet harcadığı yazlığında keyif yapan Selin Ciğerci spor ve diyetle 15 kilo vermişti.

Yüzünde de birtakım estetikler yaptıran Ciğerci son olarak da kalıcı makyajla ben yaptırmıştı. Sporunu aksatmayan Selin Ciğerci son olarak beyaz tanga bikinisini giyip video çekti.

Ekran Alıntısı

Kıvrımlarını sergileyen Ciğerci'ye hayranlarından yorum yağdı. Ünlü fenomene takipçileri "Taş gibi oldun" yorumlarından bulundu.

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Selin Ciğerci
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