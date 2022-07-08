15 kilo verip bambaşka biri olmuştu! Selin Ciğerci'den iddialı paylaşım

Gökhan Çıra ile yeniden evlenen Selin Ciğerci tatil sezonunu açtı. Bir yandan çalışıp bir yandan da servet harcadığı yazlığında keyif yapan Selin Ciğerci spor ve diyetle 15 kilo vermişti.

Yüzünde de birtakım estetikler yaptıran Ciğerci son olarak da kalıcı makyajla ben yaptırmıştı. Sporunu aksatmayan Selin Ciğerci son olarak beyaz tanga bikinisini giyip video çekti.

Kıvrımlarını sergileyen Ciğerci'ye hayranlarından yorum yağdı. Ünlü fenomene takipçileri "Taş gibi oldun" yorumlarından bulundu.

