15 saatlik uçuşta ilginç anlar! Uçak zeminine yattı... Diğer yolcular şaşkınlıkla izledi

TikTok'tan paylaşım yapan Natalie Bright isimli bir kadın babasının iki sıra koltuk arasındaki boşluğa uzanarak kendisine ait uçak zemininde bir yatak yaptığını görünce şaşkına dönerek o anları TikTok'tan paylaştı. Babasının uçak zeminine uzandığı anları paylaşan genç kız, "15 saat boyunca ekonomi uçak mı? Sorun değil" notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM YARATTI

TikTok kullanıcılarının büyük bir bölümü Bright'in gönderisini yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu çok akıllıca, bunu hiç düşünmemiştim" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "25 yıldır hayattayım, bu hareketi daha önce hiç görmemiştim" yorumunu ekledi.