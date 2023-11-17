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    4. 15 saatlik uçuşta ilginç anlar! Uçak zeminine yattı... Diğer yolcular şaşkınlıkla izledi

    15 saatlik uçuşta ilginç anlar! Uçak zeminine yattı... Diğer yolcular şaşkınlıkla izledi

    17.11.2023 15:25 | Son Güncelleme:
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    TikTok'tan paylaşılan bir gönderi uçak yolcusunun alışılmadık ve muhtemelen sağlıksız uyku konumu karşısında şaşkına döndü. New York'ta yaşayan bir kadın babasıyla yaptığı 15 saatlik uçak yolculuğu sırasında babasının iki koltuk arasına uzandığı anları cep telefonuyla çekerek sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler 11 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.

    TikTok'tan paylaşım yapan Natalie Bright isimli bir kadın babasının iki sıra koltuk arasındaki boşluğa uzanarak kendisine ait uçak zemininde bir yatak yaptığını görünce şaşkına dönerek o anları TikTok'tan paylaştı. Babasının uçak zeminine uzandığı anları paylaşan genç kız, "15 saat boyunca ekonomi uçak mı? Sorun değil" notunu ekledi.

    SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM YARATTI

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    TikTok kullanıcılarının büyük bir bölümü Bright'in gönderisini yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu çok akıllıca, bunu hiç düşünmemiştim" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "25 yıldır hayattayım, bu hareketi daha önce hiç görmemiştim" yorumunu ekledi.

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    uçak
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