HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde hareketli dakikalar! Tam 1 saat sürdü…

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde hareketli dakikalar! Tam 1 saat sürdü…

07.10.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi sırasında hareketli dakikalar yaşandı. İntihar girişimi nedeniyle köprüde trafik neredeyse durma noktasına gelirken güvenlik amacı ile özel hareket polislerinin de olay yerine gelmesi dikkat çekti. Köprünün ayaklarına çıkan kişi ise ekiplerin ikna girişimi sonucunda 1 saat sonra aşağıya indirildi. İşte köprüdeki hareketli dakikaların yaşanmasına neden olan haberin detayları…

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde hareketli dakikalar! Tam 1 saat sürdü…

Son dakika haberi: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çelik halatlarına çıkan bir kişi, intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 1 saat köprünün ayaklarında bekleyen kişi özel harekât polisleri tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi. İntihar girişimi nedeniyle köprüde trafik yoğunluğu yaşandı.

6

Olay saat 10.45 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beylerbeyi mevkii Avrupa yakası istikametinde meydana geldi. İddialara göre köprünün çelik halatlarında yürüyen bir kişiye görenler polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

2

Polis ekipleri çevre güvenliğini alarak intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna etmeye çalıştı. Sağlık ekipleri de tedbir amaçlı olay yerine sevk edildi. İntihar girişimi nedeniyle tek şerit trafiğe kapatılırken, trafik yoğunluğu yaşandı.

3

Güvenlik amaçlı özel harekât polisleri de olay yerine geldi. Ekiplerin 1 saat süren ikna çalışmaları sonucunda köprünün ayaklarına çıkan kişi aşağıya indirildi. Polis otosuna bindirilen kişi Köprü Koruma Müdürlüğü’ne götürüldü.

4

1

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildiMSB duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi
Çok konuşulacak sözler! O açıklamaların ardından "Tüm dünya liderleri dikkat etmeli" dedi ve ekledi: Bir dünya savaşı başlatma çağrısıÇok konuşulacak sözler! O açıklamaların ardından "Tüm dünya liderleri dikkat etmeli" dedi ve ekledi: Bir dünya savaşı başlatma çağrısı
Erdoğan'dan Macron'a bomba teklif!Erdoğan'dan Macron'a bomba teklif!
Anahtar Kelimeler:
İntihar polis 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Özel Harekat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe taraftarından Yunan medyasına tokat!

Fenerbahçe taraftarından Yunan medyasına tokat!

Memura promosyon müjdesi! Ek zam...

Memura promosyon müjdesi! Ek zam...

'En güvendiğimiz banka' diyerek isyan etti! Yıllardır biriktirip kasalarına altın koydular...

'En güvendiğimiz banka' diyerek isyan etti! Yıllardır biriktirip kasalarına altın koydular...

İğrenç olay! Her gece kız öğrenci yurdunun önüne gelip...

İğrenç olay! Her gece kız öğrenci yurdunun önüne gelip...

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Tarlasına gelince şok yaşadı! Kazınca gerçek ortaya çıktı

Tarlasına gelince şok yaşadı! Kazınca gerçek ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Limona çok yanlış davranmışız: Bu şekilde etkisi 4-5 kat artıyor

Limona çok yanlış davranmışız: Bu şekilde etkisi 4-5 kat artıyor

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Yüzüne sürdü! Sosyal medyadan tepki topladı

Yüzüne sürdü! Sosyal medyadan tepki topladı

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.