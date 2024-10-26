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  4. 15 yaşındaki çocuk babasının silahıyla ailesinden 5 kişiyi öldürdü! Gerçeği hayatta kalmayı başaran 11 yaşındaki kardeşi ortaya çıkarttı

15 yaşındaki çocuk babasının silahıyla ailesinden 5 kişiyi öldürdü! Gerçeği hayatta kalmayı başaran 11 yaşındaki kardeşi ortaya çıkarttı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
26.10.2024 09:55
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinin Fall City bölgesinde ismi açıklanmayan 15 yaşındaki bir çocuk, ölen 13 yaşındaki erkek kardeşini suçlayarak kendi ailesinden 5 kişiyi katletti. Ölü numarası yaparak hayatta kalmayı başaran 11 yaşındaki kardeş ifadesiyle gerçek katili ortaya çıkarttı.

15 yaşındaki çocuk babasının silahıyla ailesinden 5 kişiyi öldürdü! Gerçeği hayatta kalmayı başaran 11 yaşındaki kardeşi ortaya çıkarttı

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde ismi açıklanmayan 15 yaşındaki bir çocuk yakın zamanda okuldaki bir sınavda başarısız olduktan sonra ailesi tarafından cezalandırılmıştı. Ailesinin kendisine ceza vermesine sinirlenen 15 yaşındaki çocuk babasının silahını alarak ailesinden 5 kişiyi öldürdü. Polis eve gittiğinden Humiston ailesinden 42 yaşındaki anne Sarah ve 43 yaşındaki baba Mark ile, çocukları 7 yaşındaki Katherine, 9 yaşındaki Joshua ve 13 yaşındaki Benjamin'i ölü olarak buldu. Sadece iki kişi hayatta kaldı: Şüpheli ve iki kez vurulan 11 yaşındaki kız kardeşi.

POLİSE İFADESİNDE KARDEŞİNİ SUÇLADI

15 yaşındaki çocuk polise verdiği ifadesinde ailesinin ölümünden vefat eden 13 yaşındaki Benjamin adındaki kardeşinin suçlu olduğunu söyledi. Ancak silahlı saldırıdan sağ kurtulan 11 yaşındaki kız kardeş ifadesinde ailesinin 15 yaşındaki ağabeyi tarafından vurulduğunu, kendisinin de kaçmadan önce ölü numarası yaptığını söyledi.

Polis ekiplerinin eve gelmesiyle 15 yaşındaki genç gözaltına alındı. Mahkeme belgelerine göre, çocuk mahkemesinde ateşli silah suçlamasının yanı sıra beş cinayet ve bir cinayete teşebbüsle suçlanıyor.

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