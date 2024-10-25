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  4. Anbean güvenlik kamerasında! Sokak ortasında 5 erkek 2 kadın saldırdı: Kemerle dövüp gasp ettiler

Anbean güvenlik kamerasında! Sokak ortasında 5 erkek 2 kadın saldırdı: Kemerle dövüp gasp ettiler

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
25.10.2024 17:07
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İngiltere'nin Nottingham bölgesinde ismi açıklanmayan 40'lı yaşlarındaki bir adam sokak ortasında 5 erkek ve 2 kadından oluşan bir grup saldırdı. Adamı kemerle darp ederek eşyalarını çalan hırsızların güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı.

Anbean güvenlik kamerasında! Sokak ortasında 5 erkek 2 kadın saldırdı: Kemerle dövüp gasp ettiler

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Nottingham bölgesinin St James Caddesi'nde iş yerinden yeni çıkan 40'lı yaşlardaki ismi açıklanmayan bir adam 5 erkek ve 2 kadından oluşan bir grup tarafından hedef alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırı anlarında mağdurun kaçtığı ve saldırganların onu kovaladığı görüldü. Aynı zamanda grup üyelerinden birinin kaçmaya çalıştığı sırada yere düşen mağduru kemeriyle kırbaçladığı görüldü.

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NİŞAN YÜZÜĞÜNÜ BİLE ÇALMIŞLAR

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Soygun sırasında mağdurun omzundan yaralandığı belirtilirken hırsızlar, cep telefonunu ve hatta sevgilisine aldığı nişan yüzüğünü bile çaldılar. Nottinghamshire Polisi'nden Çavuş Ethan Spinks, "Bu, halktan birine yönelik çirkin ve korkakça bir saldırıydı ve sorumluların yakalanıp adalete teslim edilmesini sağlamaya kararlıyız." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere gasp saldırı
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