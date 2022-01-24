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Adana'da 15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...

24.01.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’dan Adana'ya ablasının yanına gelen 15 yaşındaki kız çocuğu Z.H. hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre Z.H.'yi yanına çağıran kuzeni İlknur D. (18), kendisinden arkadaşlarıyla birlikte fuhuş yapmasını istedi. Kuzeninin bu isteğini kabul etmeyen Z.H., silah zoruyla bir evde tutuldu. Daha sonra da içeceğine ilaç koyularak uyutulduğunu belirten Z.H., uyandığında evden kaçarak bir börekçiye sığınıp polisi aradığını ileri sürdü. Ekipler eve yaptığı baskında biri kadın 3 kişiyi gözaltına aldı.

Adana'da 15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...

Edinilen bilgiye göre iğrenç olay Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Z.H.(15) Ankara’dan Adana’daki ablasının yanına geldi. Z.H. bir süre sonra kuzeni İlknur D. (18) ile görüştü. İlknur D. kuzenini yanına çağırdı. Z.H. kuzeninin yanına gitti. Bir süre burada kalan Z.H. tekrar ablasının yanına gitmek isteyince kuzeni fuhuş yapması teklifinde bulundu. Ancak Z.H. bunu kabul etmedi. Bunun üzerine tabanca çıkartan Ömer Y. (25) ile Mehmet K. (26) kız çocuğunu fuhuş yapması için tehdit etti. Daha sonra da eve 4 erkek daha geldi.

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İÇECEĞİNE İLAÇ ATIP...

Kız çocuğu korkusundan evden çıkamazken gecenin ilerleyen saatlerinde Z.H.’ye zanlılar içecek verdi. Bu arada Z.H. zanlılar tarafından da darp edildi. Z.H. içeceği içtikten sonra da kendinden geçti. Z.H. sabah saatlerinde kalktığında herkesin uyuduğunu görüp evden çıkarak bir börekçiye sığındı. Telefonu da olmayan kız çocuğu börekçiye iki gündür alıkonulduğunu fuhuş yapması için başına silah dayandığını anlatıp yardım istedi.

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3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Börekçinin telefonundan kız çocuğu polisi aradı. Olay yerine polis merkezi ve gasp büro amirliği ekipleri geldi. Kız çocuğu alıkonulduğu evi gösterdi. Polis eve baskın yaptı. Baskında kız çocuğunun söylediği biri kadın 3 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların evinde yapılan aramada ise bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Zanlılar kız çocuğunun suçlamalarını kabul etmedi. Z.H. çocuk şube müdürlüğüne götürüldü.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana fuhuş
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