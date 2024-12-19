15 yaşındaki otizmli kardeşini acı sos yedirerek öldürdü! 1 ay boyunca işkence yaptı: "Emiri annem verdi"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinin Norton Shores bölgesindeki evlerinde 15 yaşındaki otizmli Timothy Ferguson'un cansız bedeni bulundu. Otopside Timothy'in yetersiz beslenme ve hipotermiden öldüğü sonucuna varıldı ve ölümü resmen cinayet olarak ilan edildi. Evde birlikte yaşadığı 21 yaşındaki ağabey Paul Ferguson ile anne 44 yaşındaki Shanda Vander Ark sorgulandı. Ağabey Paul, otizmli ve konuşma ile motor güçlükleri çeken 15 yaşındaki kardeşi Timothy'nin ölümünde rol oynadığını itiraf etti. Paul her şeyin annesinin fikri olduğunu söyledi.

1 AY BOYUNCA DEVAM ETTİ

Paul ifadesinde, özel gereksinimli kardeşine açlıktan ölmeden önce onu yakıcı acı sos tüketmeye zorlayarak vahşice işkence ettiğini itiraf etti. 15 yaşındaki Timothy, California Reaper acı sosuna batırılmış ekmek yedirilmesi ve uzun süreli buz gibi soğuk banyolara katlanmak gibi vahşi tacizlere maruz kaldı. Vefat ettiğinde ise yalnızca 31 kg ağırlığındaydı.

Polis sorgusunda Paul, 44 yaşındaki anneleri Shanda Vander Ark'ın emirlerini yerine getirerek en az 1 ay boyunca cezayı uyguladığını söyleyerek, "Annem bana acı sos koymamı söylediğinde her zaman koyardım. Normalde çok fazla olmaması için ince bir tabaka olurdu. Çünkü bildiğim kadarıyla acısı 2.000 Scoville. Bazen gözüme dokunduğumda dahi yakardı" dedi.

"ANNEMİN FİKRİYDİ"

Timothy'in gizlice yemek çaldığı için annesinin bu ceza fikrini geliştirdiğini söyleyen Paul, "Annemin fikriydi. Eğer her şeyi tekrar yapabilseydim ve doğru yapardım. Seçimlerimin bedelini ödeyeceğimi hissediyorum ama yine de kendimi daha iyi hissedemeyeceğim çünkü o tamamen gitti" diye konuştu. Ferguson daha önce annesi Vander Ark'a Timothy'nin korkunç işkencesine ve aç bırakılmasına yardım ettiği için 30 ila 100 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Annesi şartlı tahliye olasılığı olmaksızın müebbet hapis cezası aldı.