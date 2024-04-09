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    4. 15 yaşındaki yeğeniyle aldattığı için sevgilisinin cinsel organını kesmişti! Barışma kararı herkesi şaşkına çevirdi

    15 yaşındaki yeğeniyle aldattığı için sevgilisinin cinsel organını kesmişti! Barışma kararı herkesi şaşkına çevirdi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.04.2024 10:32
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    34 yaşındaki Daiane dos Santos geçtiğimiz yıl sevgilisi 39 yaşındaki Gilberto Nogueira de Oliveira'nın 15 yaşındaki yeğeniyle ilişkisi olduğunu öğrendikten sonra öfkeden deliye dönmüştü. İhaneti hazmedemeyen kadın sevgilisinin cinsel organını kestiği için manşetlerdeki yerini almıştı. Şu anda cezaevinde olan Santos ve tedavisi devam eden sevgilisi Oliveira'nın barıştığı ifade edildi.

    Geçtiğimiz yıl Brezilya'da 34 yaşındaki Daiane dos Santos isimli bir kadın, 15 yaşındaki yeğeniyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği sevgilisi 39 yaşındaki Gilberto Nogueira de Oliveira'nın cinsel organını keserek onu cezalandırmıştı.

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    34 yaşındaki kadın sevgilisinin kestiği cinsel organının fotoğrafını çekerek aile WhatsApp grubuna gönderip tekrar birleştirilmemesi için organı tuvalete atıp sifonu çekmişti. Polise yaptıklarını itiraf eden kadın tutuklanmıştı.

    "ONU AFFEDİYORUM"

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    39 yaşındaki cinsel organı kesilen adam ise tüm tedavilere rağmen tam olarak iyileşmedi. Tedavi süreci devam eden ve protez penis için bekleyen Oliveira, "Kesinlikle cezalandırılmaması gerekiyordu. Onu affediyorum. Hapishaneden çıktığında onunla yeniden hayatımızı inşa edeceğiz" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Brezilya cinsel organ
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