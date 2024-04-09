15 yaşındaki yeğeniyle aldattığı için sevgilisinin cinsel organını kesmişti! Barışma kararı herkesi şaşkına çevirdi

Geçtiğimiz yıl Brezilya'da 34 yaşındaki Daiane dos Santos isimli bir kadın, 15 yaşındaki yeğeniyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği sevgilisi 39 yaşındaki Gilberto Nogueira de Oliveira'nın cinsel organını keserek onu cezalandırmıştı.

34 yaşındaki kadın sevgilisinin kestiği cinsel organının fotoğrafını çekerek aile WhatsApp grubuna gönderip tekrar birleştirilmemesi için organı tuvalete atıp sifonu çekmişti. Polise yaptıklarını itiraf eden kadın tutuklanmıştı.

"ONU AFFEDİYORUM"

39 yaşındaki cinsel organı kesilen adam ise tüm tedavilere rağmen tam olarak iyileşmedi. Tedavi süreci devam eden ve protez penis için bekleyen Oliveira, "Kesinlikle cezalandırılmaması gerekiyordu. Onu affediyorum. Hapishaneden çıktığında onunla yeniden hayatımızı inşa edeceğiz" dedi.