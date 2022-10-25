150 milyon dolarlık özel jetiyle tepki çekmişti! Kim Kardashian kardeşinin özel jetinde korku dolu anlar yaşadı

150 milyon dolarlık bir özel jet satın alan Kardashian, jetin iklim değişikliğine olan etkisi nedeniyle eleştirilmişti. Kim Daha önce verdiği bir röportajda, iklim değişikliği söz konusu olduğunda "elimden geleni yapıyorum" demiş ama kimsenin "yüzde 100 mükemmel" olmadığını eklemişti.

Kim Kardashian 42 yaşına girmek için partisini jette yapmak istedi. Kardashian hafta sonu Las Vegas’ta büyük bir doğum günü partisi düzenleyecekti. Ancak yaşadığı büyük korkuyla planı suya düştü.

KİM KARDASHİAN'IN HEVESİ KURSAĞINDA KALDI

Instagram hesabından açıklama yapan Kardashian, doğum günü yemeğinden sonra, kız kardeşi Kylie Jenner’ın özel uçağıyla, yanında The Kardashians adlı programının ekibiyle birlikte partinin yapılacağı Vegas’a uçmak istedi. Ancak hava muhalefeti nedeniyle uçak Vegas’a iniş yapamadı. Bir süre tur atan uçak, California’ya geri dönmek zorunda kaldı.

Kardashian, uçağın iki kez, iki farklı havaalanına iniş yapmayı denediğini, ancak güvenlik açısından tehlikeli olduğu için geri döndüklerini belirtti.

Uçakta korku dolu anlar yaşayan ve partisi iptal olan kardashian, büyük doğum günü partisi yerine arkadaşları ve ailesiyle hamburgerciye gittiğini söyledi.



