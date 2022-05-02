16 yaşındaki çocuk, tartıştığı babasını sopayla öldürdü

İlçe kırsalında bulunan Karaca Mahallesi'nde annesiyle tartışan babasıyla tartışan Kadir A. (16) babasının başına sopayla vurdu. Baba Mehmet A. (50) aldığı darbe ile ağır yaralanarak kanlar içerisinde yere yığıldı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine jandarma ekipleriyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Mehmet A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Mehmet A'nın cenazesi, Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Kadir A. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

CİNAYETİN SEBEBİ...

İddiaya göre, tek katlı müstakil evde yaşayan Mehmet A., ismi öğrenilemeyen eşi ile tartıştı. Sebebi öğrenilemeyen tartışma sırasında eve gelen K.A., anne ve babasını ayırmaya çalıştı. İddiaya göre tartışma sırasında K.A. eşine tokat attı. Bu duruma öfkelenen K.A., evde bulunan balyozla babasının kafasına vurdu. (AA/İHA/DHA)

