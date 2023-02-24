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16 yaşındaki liseli genç, babasını tüfekle öldürdü! İddialar dehşete düşürdü

24.02.2023 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Lise öğrencisi K.G. (16), tartıştığı babası Hakan G.'yi (52) pompalı tüfekle başından vurarak öldürdü. Silah sesini duyup olay yerine gelen K.G.'nin ablası, sinir krizi geçirdi. Ambulans şoförü Hakan G.'nin, hemşire eşini ölümle tehdit ettiği, oğlunu da sürekli dövdüğü öne sürüldü. İşte olayın detayları...

16 yaşındaki liseli genç, babasını tüfekle öldürdü! İddialar dehşete düşürdü

Dehşete düşüren olay, saat 07.00 sıralarında, Gültepe Mahallesi Işık Evler Sitesi'ndeki evde meydana geldi. Lise öğrencisi K.G., tartıştığı babası Hakan G.'yi pompalı tüfekle başından vurdu. Bu sırada silah sesini duyup, aşağı kata inen K.G.'nin ablası, sinir krizi geçirdi.

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İhbarla gelen ekipler, Hakan G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hakan G.'nin cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ise K.G.'yi gözaltına aldı.

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Ambulans şoförü Hakan G.'nin eşinin Buldan Devlet Hastanesi'nde hemşire olduğu, olay sırasında görevde bulunduğu öğrenildi.

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Hakan G.'nin, boşanmak isteyen eşini ölümle tehdit ettiği, bu nedenle tartıştıkları oğlunu da sürekli dövdüğü öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

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