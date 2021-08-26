HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 19 gün önce aldığı motosiklet sonu oldu

19 gün önce aldığı motosiklet sonu oldu

26.08.2021 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da servis midibüsü ile motosikletin kontrolsüz kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada üniversite öğrencisi Ali Aydın (21) yaşamını yitirdi. Aydın’ın 19 gün önce aldığı ve çok sevdiği motosikleti kaza sonrası hurdaya dönerken, arkadaşları çekiciye yüklenen motosiklete bakarak gözyaşı döktü.

19 gün önce aldığı motosiklet sonu oldu

Kaza, Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi 3938 sokak ile 3933 sokak kesişimindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet sürücüsü Ali Aydın, staj gördüğü iş yerinden ayrılıp evine doğru gittiği sırada, İ.K. (51) yönetimindeki servis midibüsüyle çarpıştı.

Korkunç anlar! Motosikletliyi böyle sürüklediKorkunç anlar! Motosikletliyi böyle sürükledi

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazanın şiddetiyle motosiklet bir yana, sürücü Aydın ise farklı noktaya savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Sağlık ekipleri, olay yerinde Ali Aydın’ı hayata döndürmek için uzun süre kalp masajı yaptı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Aydın, kurtarılamadı. Midibüs sürücüsü İ.K. ise ekipler tarafından polis merkezine götürüldü. Ali Aydın’ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

19 GÜN ÖNCE ALMIŞTI

Kaza haberini alan Ali Aydın’ın iş yerinden arkadaşları olay yerine geldi. Aydın’ın yaşamını yitirdiğini öğrenen ve büyük üzüntü yaşayan arkadaşlarını polis teselli etti. Aydın’ın 19 gün önce aldığı öğrenilen motosikleti hurdaya dönerken, kaza sırasında başında olduğu öğrenilen kaskı da başucuna konuldu.

Talihsiz gencin arkadaşlarının çekiciye yüklenen motosiklete uzun süre bakarak gözyaşı dökmeleri dikkati çekti. Arkadaşları, Ali Aydın’ın yıllardır motosiklet kullandığını, trafikte çok dikkatli olduğunu ve aldığı yeni motosikletini ise çok sevdiğini anlattı.

Elektrik Mühendisliği 3’üncü sınıf öğrencisi Ali Aydın’ın bir süredir Antalya’da staj gördüğü, ailesinin ise Denizli’de yaşadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, mahalleli kontrolsüz kavşakta daha önce de kazaların meydana geldiğini belirterek, önlem alınmasını istedi. (DHA)

Sarıyer'de feci kaza! Motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendiSarıyer'de feci kaza! Motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

454def4f63d1d6edf1d611ac123b47d4

86153bf1f13f839abb711861cdc635bf

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'nde sabahladıSıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'nde sabahladı
Yatılı kursta korkunç olay! Üzerine kolonya döküp çakmak tutmuşlarYatılı kursta korkunç olay! Üzerine kolonya döküp çakmak tutmuşlar
Feci kazada kahreden detay! Panelvanın çarptığı emekli doktor hayatını kaybettiFeci kazada kahreden detay! Panelvanın çarptığı emekli doktor hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkulan oldu! ABD helikopteri Taliban'ın eline geçti

Korkulan oldu! ABD helikopteri Taliban'ın eline geçti

26 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

26 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'deki rakipleri belli oldu

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'deki rakipleri belli oldu

İkramiyeden tüm memurlar yararlanamayacak

İkramiyeden tüm memurlar yararlanamayacak

Kabil'de korkutan patlamalar! Peş peşe açıklamalar geldi

Kabil'de korkutan patlamalar! Peş peşe açıklamalar geldi

Pakistan'da korkunç olay! Video çekerken cinsel istismara uğradı

Pakistan'da korkunç olay! Video çekerken cinsel istismara uğradı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

13 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesaj atıp fotoğraf istedi!

13 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesaj atıp fotoğraf istedi!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Erdoğan'dan memur maaşlarına yapılan zamla ilgili açıklama

Erdoğan'dan memur maaşlarına yapılan zamla ilgili açıklama

15 yıldır çatıda duruyor: Aşağıya indirsem 1 dakikada satılır

15 yıldır çatıda duruyor: Aşağıya indirsem 1 dakikada satılır

13 yaşındaki kıza yaptıkları kan dondurdu! Sebebi "Pes" dedirtti

13 yaşındaki kıza yaptıkları kan dondurdu! Sebebi "Pes" dedirtti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.