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  4. 19 Mayıs heyecanı yurdun dört bir yanını sardı: İşte ünlülerin 19 Mayıs paylaşımları

19 Mayıs heyecanı yurdun dört bir yanını sardı: İşte ünlülerin 19 Mayıs paylaşımları

19.05.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulu Önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da başlattığı bağımsızlık mücadelesinin102 yılı tüm yurtta kutlanıyor. Televizyon ve sanat dünyasının önde gelen isimleri ise bu özel günü sosyal medya paylaşımları ile kutladı.

Ünlü isimler, yaptığı paylaşımlar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak bağımsızlık ilan ettiği 19 Mayıs 1919’un 102. yılını, sosyal medyadan büyük bir heyecan ile kutladı. İşte ünlülerin 19 Mayıs paylaşımlar...

Ünlü isimler 19 Mayıs'ı coşkulu paylaşımları ile kutladı!

Selçuk Yöntem

Selçuk Yöntem
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Nesiller değişse de, açtığın yolda, daima...

Can Yılmaz

Can Yılmaz
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Mekanları Cennet olsun.

Gülse Birsel

Gülse Birsel
Objektife bakan bu genç adam ileride hem bir milletin kaderini hem dünyayı değiştirecekti... Onun için, elbette “Bütün ümidimiz gençliktedir”. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun

Çağlar Ertuğrul

Çağlar Ertuğrul
Bağımsızlığımızın elimizden gitmesine izin vermeyen tüm kurtuluş mücadelesi verenlere minnetle! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun

Cem Yılmaz

Cem Yılmaz
19 Mayıs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Ey Güzel Gençlik Ey...

Mabel Matiz

Mabel Matiz
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun...

Türkan Şoray

Türkan Şoray
9 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun 🇹🇷 Ata’mıza sonsuz minnetle. İstikbal gençlikte..

Gülben Ergen

Gülben Ergen
Çocukluğumun #19mayısatatürküanmagençlikvesporbayramı 🇹🇷 Gururla #kutluolsun
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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Gülben Ergen Mabel Matiz Selçuk Yöntem Türkan Şoray
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