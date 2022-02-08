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19 yaşındaki Barış sır oldu! Kaybolmadan önce internetten bu aramaları yapmış...

08.02.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’dan Denizli’deki evine gitmek üzere yola çıkan 19 yaşındaki Barış Özbek'ten 8 gündür haber alınamıyor. Kayıp Özbek’ten 2’nci günün sabahında alınan sinyalin ardından bir daha bağlantı sağlanamazken sinyal kayıtlarında kaybolmadan önce son 4 gün içerisinde sadece eniştesi ile görüştüğü öğrenildi. Özbek’ten herhangi bir ipucuna rastlanamadığı için çalışmalar sonlandırılırken, abla ve enişte son zamanlarda gencin internetten ‘Doğada nasıl yaşanır?' şeklinde aramalar yaptığını kaydetti.

19 yaşındaki Barış sır oldu! Kaybolmadan önce internetten bu aramaları yapmış...

Muğla’nın Ortaca ilçesinden 1 Şubat 2022 Salı günü saat 13.00’da otobüse binen 19 yaşındaki Barış Özbek, Denizli’nin Çameli ilçesi Kirazlıyayla Mahallesi’nde bulunan evine saat 15.00’da varacağını bildirmesinin ardından telefonunu kapattı. Akşam saatlerine kadar Özbek’i bekleyen aile çocuklarından haber alamaması üzerine Çameli İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu. Bölgede çalışma başlatan jandarma ekipleri zorlu hava şartlarına rağmen vatandaşlar ile birlikte çevrede Özbek’i aradı.

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Otobüs şoförü ve arkadaşından mahallede indiği öğrenildi
Jandarma ekipleri, Barış Özbek’in bindiği otobüs şoförü ve aynı araçta seyahat eden arkadaşının bilgisine başvurdu. Özbek, araçtan evine 50 metre uzaklıkta indiği ve yanında pazar çantası içerisinde portakal, sırt çantası ile el valizi olduğu öğrenildi.

SON DÖRT GÜN İÇERİSİNDE SADECE ENİŞTESİYLE İLETİŞİM KURDU

Özbek’in 1 Şubat 2022 Salı günü Kirazlıyayla Mahallesi’nde indiği tespit edilmesinin ardından mahallede bulunan evlerde de arama gerçekleştirildi. Mahalleye yakın noktada bulunan Emecik baz istasyonundan sinyal alan jandarma ekipleri, arama çalışmalarını sinyalin geldiği bölgede yoğunlaştırdı. Kayıp Özbek’ten 2’nci günün sabahında alınan sinyalin ardından bir daha bağlantı sağlanamadı. Sinyal kayıtlarında ise kaybolmadan önce son 4 gün içerisinde sadece eniştesi ile görüştüğü öğrenildi. Jandarma ve arama kurtarma ekipleri sinyal alınan bölgede geniş çaplı arama gerçekleştirdi. Özbek’in başka bir araca binmesi ihtimaline karşı Jandarma ekipleri tüm araçları kontrollü şekilde geçişlerini sağladı.

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İNTERNETTE 'DOĞADA NASIL YAŞANIR?' ARAŞTIRMASI YAPMIŞ

Jandarma ekipleri Özbek’in gidebileceği ya da saklanabileceği ihtimali üzerine aile fertlerinin ifadelerini aldı. Anne ve babasıyla çok fazla anlaşamadığı, son yıllarda ise psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Ablası ile eniştenin bilgisine başvuran ekipler, Özbek’in telefondan strateji savaş oyunu oynadığını ve internetten son zamanlarda ‘Doğada nasıl yaşanır?’, ‘Dağda hayatta nasıl kalınır?’ şeklinde aramalar yaptığı öğrenildi.

GECE GÜNDÜZ ARANDI

Jandarma ekipleri arama kurtarma çalışmaları için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinden destek aldı. Gönüllü kuruluşlar ve vatandaşların da destek verdiği çalışmalar, gece ve gündüz devam etti. Ekipler termal drone ile havadan gece ve gündüz arama çalışması gerçekleştirdi. Arama kurtarma çalışmasının 6’ncı gününde vatandaşlar ile birlikte yaklaşık 60 kişi bölgenin en yüksek noktasına kadar arama yaparak ipucu bulmak için uğraştı. 6 Şubat 2022 Pazar günü akşam saatlerine kadar aranan Barış Özbek’ten herhangi bir ipucuna rastlanamadığı için çalışmalar sonlandırıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Muğla
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