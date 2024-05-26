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Hastaların sayısı bugün arttı! Diyalize girenler aynı şikayet hastaneye geri dönmüştü: Burdur'da tedirginlik sürüyor

26.05.2024 16:11
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Dün Burdur Devlet Hastanesi'nde yaşananlar tedirginlik yarattı. Hastanede diyalize giren birçok hasta aynı şikayetlerle hastaneye tekrar geldi. Olayla ilgili Burdur Valiliği de devreye girdi, diyaliz merkezi kapatıldı. Evde fenalaşan hastaların sayısı dünden bugüne arttı. 33 hastadan 18'inin durumunun ağır olduğu belirtildi. 14 hastayla ilgili ise farklı bir gelişme yaşandı.

Hastaların sayısı bugün arttı! Diyalize girenler aynı şikayet hastaneye geri dönmüştü: Burdur'da tedirginlik sürüyor

Burdur'da diyaliz sonrası fenalaşan hastaların akıbeti merak uyandırdı. Dün diyalize giren hastaların daha sonra peş peşe aynı şikayetlerle hastaneye geri dönmesi endişeye yol açmıştı. Hastanelerden 14'ü entübe edildi.

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NAKİL ARACINDAN İNEMEDİLER

Burdur Devlet Hastanesi'nde dün 08.00- 12.00 ile 12.00- 16.00 seansında diyalize giren hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetlerle hastaneye geldi.

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HASTALAR HASTANEYE GERİ ÇAĞRILDI

Hastalardan bazılarının durumunun ağırlaşması sonrası yetkililer, gün içinde diyalize giren hastaların tamamına telefonla ulaşıp, hastaneye gelmesini istedi. Bazıları da ambulansla hastaneye getirildi.

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HASTA SAYISI YÜKSELDİ

İlk etapta sağlık durumu ağırlaşan 18 hasta, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yetkililer, farklı illerden ambulans talep etti. Sağlık Bakanlığı'nın talimatı ile gün içerisinde diyaliz tedavisi gören hastaların tamamı hastanelere gönderildi. Dün 31 olarak açıklanan hasta sayısının 33'e yükseldiği, Burdur, Bucak, Isparta, Afyonkarahisar ve Antalya'daki hastaneler ile özel diyaliz merkezinde tedaviye alınanlardan 14'ünün entübe edildiği öğrenildi.

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DİYALİZ MERKEZİ KAPATILDI

Burdur Valiliği'nin önlem olarak kapattığı hastanenin diyaliz merkezinde yaşananlarla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Burdur hastane diyaliz
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