1907 Fenerbahçe'nin eski oyuncusu takım arıyor!

Türkiye'nin en iyi destek oyuncularından biri olan Bahadır "Japone" Çolak resmi twitter adresinden herhangi bir takım ile sözleşmesinin bulunmadığını ve tekliflere açık olduğunu duyurdu. Şampiyonluk Ligi kariyerine 1907 Fenerbahçe’de başlayan oyuncu, ilk mevsiminde Yarı Final oynamış, TBF 2017’yi de kazanarak önemli bir başarı elde etmişti.
Şampiyonluk Ligi’nin yeni sezonda partnerlik sistemine geçecek olması ile birlikte Japone'nin takımsız kalması beklenmiyor. Bakalıom tecrübeli oyuncu önümüzdeki dönemde hangi takım için mücadele edecek
Valbuena: Keşke galibiyeti Koray'la kutlayabilseydik
Beşiktaş 87'de yıkıldı!
Koeman patladı! Olay yaratan sözler
Genk - Beşiktaş maçında Jeremain Lens sakatlandı
Galatasaray sözleri: Sarı kırmızılı sevda için uzun veya kısa en güzel Galatasaray sözleri
UEFA açıkladı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
Trabzonspor'da Burak Yılmaz Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna alınmadı
FETÖ firarisi eski Galatasaraylı futbolcu Arif Erdem'in iadesi istenecek
Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçıyla çıkış arıyor
Fernando Muslera'da büyük düşüş! Tam 6 maç
Osmanlıspor Osman Özköylü ile anlaştı
Ronaldinho'nun bankada sadece 6 Euro parası kaldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum