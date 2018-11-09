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1907 Fenerbahçe'nin eski oyuncusu takım arıyor!

ESPOR HABERLERİ  | 09.11.2018 14:53 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en iyi destek oyuncularından biri olan Bahadır "Japone" Çolak resmi twitter adresinden herhangi bir takım ile sözleşmesinin bulunmadığını ve tekliflere açık olduğunu duyurdu.

1907 Fenerbahçe'nin eski oyuncusu takım arıyor!

Türkiye'nin en iyi destek oyuncularından biri olan Bahadır "Japone" Çolak resmi twitter adresinden herhangi bir takım ile sözleşmesinin bulunmadığını ve tekliflere açık olduğunu duyurdu. Şampiyonluk Ligi kariyerine 1907 Fenerbahçe’de başlayan oyuncu, ilk mevsiminde Yarı Final oynamış, TBF 2017’yi de kazanarak önemli bir başarı elde etmişti.

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Şampiyonluk Ligi’nin yeni sezonda partnerlik sistemine geçecek olması ile birlikte Japone'nin takımsız kalması beklenmiyor. Bakalıom tecrübeli oyuncu önümüzdeki dönemde hangi takım için mücadele edecek

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Anahtar Kelimeler:
eSpor Japone 1907 Fenerbahçe

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