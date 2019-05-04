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1917’nin vizyon tarihi açıklandı

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SİNEMA TV  | 04.05.2019 15:23 | Son Güncelleme

I. Dünya Savaşı temalı film 1917'nin vizyon tarihi Ocak 2020 olarak açıklandı.

1917’nin vizyon tarihi açıklandı

Ünlü yönetmen Sam Mendes’in yeni projesi olarak geçtiğimiz aylarda duyurulan ve oyuncu kadrosuna Aralarında Sherlock, Doctor Strange, Atonement, The Imitation Game, Patrick Melrose, 12 Years A Slave gibi yapımların yıldız ismi Benedict Cumberbatch; Game of Thrones, Medici ve Bodyguard dizilerinin başarılı oyuncusu Richard Madden ve A Single Man, The King's Speech, Kingsman serisi, Mamma Mia gibi yapımların usta oyuncusu Colin Firth'ün yanı sıra Kingsman: Altın Çember, Stockholm, Miss Sloane, The Imitation Game gibi yapımlardan tanıdığımız Mark Strong; Game of Thrones'ta genç kral Tommen Baratheon olarak izlediğimiz Dean-Charles Chapman; Pride, Spectre, Sherlock, Victor Frankenstein, Fleabag gibi yapımlardan tanıdığımız başarılı isim Andrew Scott; Rogue One: A Star Wars Story, Atonement, Mr. Nobody, The Bank Job gibi yapımlardan tanıdığımız Daniel Mays ile Captain Fantastic, Pride, How I Live Now, 11.22.63 gibi yapımların genç yüzü George MacKay da katılmasıyla ekibin hemen hemen hepsi belirlenmiş oldu.

Filmin konusu hakkında henüz tam olarak bir fikre sahip olunmasa da MacKay ve Chapman'ın savaşta görevli olan iki genç askeri canlandırdığı bilinen az bilgilerden biri. Çek

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1917 filmi sinema film fragman

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