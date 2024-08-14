2 gün üst üste aynı restoranda aynı yemeği yedi! Tek gecede oluşan fiyat farkına inanamadı... "Fiyatın göz açıp kapayıncaya kadar nasıl fırladığını bir düşünün"

MYNET|DIŞ HABERLER Malezya'nın Kuala Lumpur bölgesindeki bir restoranı El Ukasyah isimli bir adam iki gün üst üste ziyaret etti ve aynı yemeği sipariş etti. Ancak yemek aynı olmasına rağmen Ukasyah iki günde de farklı hesap ödedi. Ukasyah ilk gün yemek için 9.80 RM ikinci gün ise, 11.80 RM ödeme yaptığını söyleyerek sosyal medyadan paylaştı. O anlara yorum yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Belki ilk gün promosyon vardı ve kampanya bitince fiyatına geri döndüler" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Fiyatın göz açıp kapayıncaya kadar nasıl fırladığını bir düşünün" yorumunu yaptı.