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    4. 2 gün üst üste aynı restoranda aynı yemeği yedi! Tek gecede oluşan fiyat farkına inanamadı... "Fiyatın göz açıp kapayıncaya kadar nasıl fırladığını bir düşünün"

    2 gün üst üste aynı restoranda aynı yemeği yedi! Tek gecede oluşan fiyat farkına inanamadı... "Fiyatın göz açıp kapayıncaya kadar nasıl fırladığını bir düşünün"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.08.2024 09:20
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    Malezya'nın Kuala Lumpur bölgesindeki bir restoranı iki gün üst üste ziyaret edip aynı yemeği yiyen El Ukasyah isimli bir adam deneyimini Facebook'tan paylaşınca viral oldu. Sadece tek bir gecede yemeğe gelen zammı gösteren Ukasyah restorandan aldığı iki günlük fişlerin görüntüsünü de paylaşmayı ihmal etmedi.

    2 gün üst üste aynı restoranda aynı yemeği yedi! Tek gecede oluşan fiyat farkına inanamadı... "Fiyatın göz açıp kapayıncaya kadar nasıl fırladığını bir düşünün"

    MYNET|DIŞ HABERLER Malezya'nın Kuala Lumpur bölgesindeki bir restoranı El Ukasyah isimli bir adam iki gün üst üste ziyaret etti ve aynı yemeği sipariş etti. Ancak yemek aynı olmasına rağmen Ukasyah iki günde de farklı hesap ödedi. Ukasyah ilk gün yemek için 9.80 RM ikinci gün ise, 11.80 RM ödeme yaptığını söyleyerek sosyal medyadan paylaştı. O anlara yorum yağdı.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Belki ilk gün promosyon vardı ve kampanya bitince fiyatına geri döndüler" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Fiyatın göz açıp kapayıncaya kadar nasıl fırladığını bir düşünün" yorumunu yaptı.

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