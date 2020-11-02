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2 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 19:00 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 76 kişi hayatını kaybetti, yeni hasta sayısı ise 2 bin 302 oldu. Ağır hasta sayımız bugün düne göre 164 artarak 2.341’e ulaştı. Bakan Koca, "Salgınla mücadelede sadece sağlık çalışanlarının fedakârlığı ile başarılı olamayız" ifadelerini kullandı. İşte 2 Kasım Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

2 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

2 Kasım 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 302 kişiye hastalık tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 341 oldu, son 24 saatte 1521 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 327 bin 7'ye yükseldi.

BAKAN KOCA: TEDBİRLERDEN TAVİZ VERMEMELİYİZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2.302 hastamız var. Ağır hasta sayımız bugün düne göre 164 artarak 2.341’e ulaştı. Salgınla mücadelede sadece sağlık çalışanlarının fedakârlığı ile başarılı olamayız. Hep birlikte mücadeleye katılmalı ve tedbirlerden taviz vermemeliyiz."
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1 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı1 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
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