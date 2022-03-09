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2 malzemeli doğal karışımla beyaz saçlara veda edin

09.03.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz saçlar kadın erkek fark etmeksizin her yaş grubunun kâbusu haline geldi. Tek tek çıkmaya başlayan saç telleri ilk başlarda dikkat çekmese de sonrasında göze batar hale geliyor. Kimyasal içeren saç boyalarına sürekli para verip üzerine saçlarını yıpratmak istemeyenler farklı yöntemler arıyor. Sadece iki malzemeyle yapabileceğiniz mükemmel karışımla beyaz saçlara veda edebilirsiniz.

2 malzemeli doğal karışımla beyaz saçlara veda edin

Beyaz saçlar çıkmak için yaş beklemiyor. Eskiden yaşı ilerlemiş insanlarda daha sık görülürlen şimdi ise her yaş grubundan insanlarda görünüyor. Kısaca Kimisi 18'inde, kimisi 40'ında beyaz saç telleriyle tanışıyor.

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Bazen genetik bazen de dış etkenlerle görülebilen beyaz saçlar kadın ve erkeklerin rahatsız olduğu konular arasında. Toplumda yaşlanmanın belirtisi olarak algılanan beyaz saçlar, boyansa dahi inatla çıkmaya devam ediyor.

BEYAZ SAÇLARA DOĞAL ÇÖZÜM

Peki beyaz saçlara doğal bir çözüm var mı? Beyaz saç tellerinden nasıl kurtulabiliriz? İşte bu noktada karşımıza doğanın iki mucizesi çıkıyor: Hindistan cevizi yağı ve limon.

Hindistan cevizi yağı son yıllarda saç bakımında oldukça tercih ediliyor. Bu doğal, tropikal harikası, saçın ve saç derisini besleyen ve koruyan E vitamini ve yağ asitleri ile doludur.

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Hindistan cevizi yağı, saç köklerinin içindeki sebumun temizlenmesine yardımcı olur, bu da saçınızın genel olarak daha sağlıklı görünmesini sağlar.

Saç derisine uygulanan limon ise öte yandan kan dolaşımının hızlanmasına yardımcı olarak, saç derisine oksijen gitmesine yardımcı olur. Böylelikle saç dökülmesini önleyerek, saçlarınızın gürleşmesine yardımcı olur. Peki beyaz saçlar için Hindistan cevizi yağı ve limonu nasıl kullanmalıyız?

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI LİMON KÜRÜ TARİFİ

Hindistan cevizi yağı ve limon suyu kürünü saçınızı boyadıktan sonra uygulamanız gerekiyor böylece saç beyazlarınızın oluşması normalden daha uzun sürecektir.

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Bu karışımı haftada 2 kez uygulamanız yeterli olacaktır.

MALZEMELER

  • 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
  • 1 yemek kaşığı limon suyu

HAZIRLANIŞI

Malzemeleri bir kapta karıştırın ve saç boyası uygular gibi saçınıza uygulayın. Karışımı saç diplerinden başlayarak saç uçlarına doğru masaj yaprak yedirin. Kürü uyguladıktan sonra 30 dakika boyunca bekleyin ardından saçınızı durulayın.


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hindistan cevizi yağı saç bakımı
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