2. Sayfa konuğu Nil Ünal kimdir? Yeşilçam yıldızı Nil Ünal nereli ve kaç yaşında?

Nil Ünal 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. Ünlü isim, programda Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtladı. Peki, Nil Ünal kimdir? İşte 2. Sayfa'nın konuğu Nil Ünal'ın biyografisi ve Yeşilçam'daki oyunculuk serüveni ile müzik kariyerine ilişkin detaylar...

NİL ÜNAL KİMDİR?

Nil Ünal 12 Kasım 1963 yılında dünyaya geldi.

Nil Ünal 1970'li yıllarda fırtınalar estiren ünlü şarkıcı Gökben'in kardeşidir.

2. SAYFA'NIN KOUNUĞU NİL ÜNAL'IN OYNADIĞI FİLMLER

Hasret (2006)

Zeybek Ateşi (2002)

Süper Yıldız (1995)

Hoş Memo (1993)

Kanun Savaşçıları (1989)

Kavgamız (1989)

Sevimli Hırsız (1988)

Evcilik Oyunu (1988)

Yasak Aşk (1988)

Bir Kulum İşte (1988)

Kavanozdaki Adam (1987)

Can Yoldaşım (1987)

Günah Gecesi (1987)

Kahraman Hamamcı (1987)

Kocamın Karısı (1987)

Aşkın Gözü Kördür (1987)

Kabadayı (1986)

NİL ÜNAL'IN ALBÜMLERİ NELERDİR?

Seni Beklerim

Ok Yaydan Çıktı

Beni Deli Etme

Bir Günlük Hasret

Üç Gün Üç Gece

