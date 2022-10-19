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  4. 2. Sayfa konuğu Nil Ünal kimdir? Yeşilçam yıldızı Nil Ünal nereli ve kaç yaşında?

2. Sayfa konuğu Nil Ünal kimdir? Yeşilçam yıldızı Nil Ünal nereli ve kaç yaşında?

19.10.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nil Ünal, 19 Ekim 2022 Çarşamba günü 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in canlı yayın konuğu oldu. Yeşilçam'ın sevilen yıldızı magazin gündemini değerlendirip dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki, 2. Sayfa konuğu Nil Ünal kimdir? İşte Yeşilçam yıldızı Nil Ünal'ın hayatı ve biyografisi...

2. Sayfa konuğu Nil Ünal kimdir? Yeşilçam yıldızı Nil Ünal nereli ve kaç yaşında?

Nil Ünal 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. Ünlü isim, programda Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtladı. Peki, Nil Ünal kimdir? İşte 2. Sayfa'nın konuğu Nil Ünal'ın biyografisi ve Yeşilçam'daki oyunculuk serüveni ile müzik kariyerine ilişkin detaylar...

NİL ÜNAL KİMDİR?

Nil Ünal 12 Kasım 1963 yılında dünyaya geldi.

Nil Ünal 1970'li yıllarda fırtınalar estiren ünlü şarkıcı Gökben'in kardeşidir.

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2. SAYFA'NIN KOUNUĞU NİL ÜNAL'IN OYNADIĞI FİLMLER

Hasret (2006)
Zeybek Ateşi (2002)
Süper Yıldız (1995)
Hoş Memo (1993)
Kanun Savaşçıları (1989)
Kavgamız (1989)
Sevimli Hırsız (1988)
Evcilik Oyunu (1988)
Yasak Aşk (1988)
Bir Kulum İşte (1988)
Kavanozdaki Adam (1987)
Can Yoldaşım (1987)
Günah Gecesi (1987)
Kahraman Hamamcı (1987)
Kocamın Karısı (1987)
Aşkın Gözü Kördür (1987)
Kabadayı (1986)

NİL ÜNAL'IN ALBÜMLERİ NELERDİR?

Seni Beklerim
Ok Yaydan Çıktı
Beni Deli Etme
Bir Günlük Hasret
Üç Gün Üç Gece

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Nil Ünal 2. Sayfa programı 2. sayfa müge ve gülşen'le 2. sayfa magazin ünlü şarkıcı
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