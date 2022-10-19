2. Sayfa konuğu Nil Ünal kimdir? Yeşilçam yıldızı Nil Ünal nereli ve kaç yaşında?

Nil Ünal 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. Ünlü isim, programda Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtladı. Peki, Nil Ünal kimdir? İşte 2. Sayfa'nın konuğu Nil Ünal'ın biyografisi ve Yeşilçam'daki oyunculuk serüveni ile müzik kariyerine ilişkin detaylar...
Nil Ünal 12 Kasım 1963 yılında dünyaya geldi.
Nil Ünal 1970'li yıllarda fırtınalar estiren ünlü şarkıcı Gökben'in kardeşidir.
Hasret (2006)
Zeybek Ateşi (2002)
Süper Yıldız (1995)
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Kavgamız (1989)
Sevimli Hırsız (1988)
Evcilik Oyunu (1988)
Yasak Aşk (1988)
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Kavanozdaki Adam (1987)
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