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2. Sayfa'nın konuğu Aşkım Kapışmak kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Aşkım Kapışmak mesleği nedir?

23.03.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2. Sayfa'nın konuğu Aşkım Kapışmak 23 Mart Çarşamba günü canlı olarak ekrana gelen programın ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ünlü isim, programda Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtladı. Peki 2. Sayfa'nın konuğu Aşkım Kapışmak kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Aşkım Kapışmak mesleği nedir? İşte kitapları ile olduğu kadar YouTube kanalıyla da adından söz ettiren ünlü ismin hayatı ve biyografisi...

2. Sayfa'nın konuğu Aşkım Kapışmak kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Aşkım Kapışmak mesleği nedir?

Aşkım Kapışmak, TV 8'de ekrana gelen Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sunduğu 2. Sayfa adlı magazin programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aşkım Kapışmak günün en çok araştırılan ünlü isimleri arasında bulunuyor. Peki 2. Sayfa'nın konuğu Aşkım Kapışmak kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Mesleği nedir? Ünlü ismin hayatı, biyografisi ve oyunculuk kariyerine ilişkin bilgiler haberimizde.

2. SAYFA'NIN KONUĞU AŞKIM KAPIŞMAK KİMDİR?

Aşkım Kapışmak, 1979'da İstanbul'da dünyaya geldi.

Aşkım Kapışmak, henüz 12 yaşındayken Arif Sağ Müzik Evi'nde eğitim aldı.

Konservatuar sonrası lise yıllarında çok sayıda sahne deneyimi oldu.

Lise eğitiminin ardından Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna girdi. Fakat okuduğu bölümde mutlu olmadığını gören bir öğretmeni, onu profesyonel olarak insan ilişkilerine ilişkin çalışmalar yapmaya yönlendirdi.

Aşkım Kapışmak, Marmara Üniversitesindeki eğitiminin ardından Amerikan Üniversitesi Newport'ta Davranış Bilimleri- Psikoloji lisansını tamamladı.

Ünlü isim; Davranış Bilimleri okurken, zihinsel engelli ve kimsesiz çocuklarla gönüllü olarak çalışmaya başladı.

Maltepe Cezaevinde çocuk ve gençlere motivasyon günleri düzenledi. Ayrıca İstanbulda birçok kişisel gelişim ve iletişim eğitimleri aldı. Mezun olduğu Marmara Üniversitesinde öğrencilere Etkili İletişim Becerileri dersleri verdi, bu sırada birçok üniversiteden de konuşmacı olarak davet aldı. Bu seminerlere devam ederken bir dershanede sınava girecek öğrencilere dört yıl danışmanlık yaptı. İki yıl boyunca Beden Dili Uzmanlığı ve İletişim Becerileri eğitimi de alan Kapışmak, Türkiye genelinde seminerler vermeye başladı.

Turkmax'ta 2011-2012 sezonunda Buyrun Paylaşalım adlı programı hafta içi her gün canlı olarak hazırladı ve sundu. 2012 Yaz sezonunda Star TV'de Ayşe ile Alişan programında her cuma İletişim ve İlişkiler bölümü hazırladı. Sahnede daha etkili olmak isteyen Aşkım Kapışmak, bir eğitim merkezinde iletişim, beden dili, diksiyon, oyunculuk ve sahne sanatları dersleri alarak üniversitede edindiği bilgileri tek kişilik gösteri şeklinde sahneye koymaya başladı.

AŞKIM KAPIŞMAK NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Aşkım Kapışmak, 43 yaşındadır. İstanbul'da dünyaya gelen Aşkım Kapışmak, Kadınlar Sağdan, Erkekler Soldan adlı kitabını ise 2011 yılında çıkarmıştır.

Aşkım Kapışmak kitapta yazanları stand up şeklinde sahnelemeye başladı. Son olarak Beni Benimle Aldatır mısın ve 'Küçük Mutluluklar ' adlı kitabını okuyucuya sunan Aşkım Kapışmak, şu an üniversiteler, belediyeler, özel şirketlerde gösteri ve seminerler düzenliyor. Bununla birlikte bireysel ve kurumsal danışmanlık eğitimleri de veriyor.

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Aşkım Kapışmak
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