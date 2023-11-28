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    4. 2 yaşındaki çocuk bebek bakıcısı tarafından dövüldükten sonra yaşam mücadelesi veriyor! Çocuğun halini görünce gözlerine inanamadı... "Tek bildiğim içki içtiydi"

    2 yaşındaki çocuk bebek bakıcısı tarafından dövüldükten sonra yaşam mücadelesi veriyor! Çocuğun halini görünce gözlerine inanamadı... "Tek bildiğim içki içtiydi"

    28.11.2023 09:18 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde yaşanan bir olay ülke gündemine yerleşti. 2 yaşındaki Giovanni Reichert, annesinin onu arkadaşı McKinley Slone Hernandez'in bakımına bırakmasının ardından darp edilerek hastanelik oldu. Sarhoş bir bebek bakıcısı tarafından dövüldükten sonra yaşam mücadelesi veren küçük çocuğun annesi oğlunun halini görünce gözlerine inanamadı.

    MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde 2 yaşındaki çocuğunu aynı zamanda arkadaşı olan bir bebek bakıcısının sorumluluğuna bırakan anne eve döndüğünde 2 yaşındaki Giovanni Reichert'in halini görünce büyük bir şok yaşadı.

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    Oğlunu bakıcı ile bıraktıktan sadece birkaç saat sonra Hernandez'den "oğlumun banyodan sonra cansız kalması nedeniyle acilen hastaneye gitmem gerektiğini söyleyen" bir kısa mesaj aldığını ifade eden anne, "Onu ve etrafındaki 50 doktoru görünce odadan çıkmak zorunda kaldım çünkü bu hayatımda gördüğüm en kötü şeydi. Aldığı yaralanmalarla ilgili sürekli kafamda senaryolar oluşturuyorum, keşke bilseydim. Tek bildiğim içki içtiğiydi" dedi.

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    ONLARCA AMELİYAT GEÇİRDİ

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    9 News'in haberine göre, 2 yaşındaki küçük çocuk uçakla hastaneye kaldırıldı ve doktorların kafatasının bir kısmını almasını gerektiren beyin kanaması nedeniyle acil bir operasyona ihtiyacı vardı. Entübe edilerek yoğun bakıma kaldırılan çocuk onlarca ameliyat geçirdi.

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    KDVR haber istasyonunun haberine göre Hernandez, çocuk istismarı (çocuklara yönelik zulüm) şüphesiyle tutuklandı ve 100.000 dolarlık kefaletle tutuluyor.

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