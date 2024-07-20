2 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren anne cezaevinde vicdan azabından intihar etti! Polise kendisi teslim olmuştu..."Korkunç bir şey yaptım"

MYNET|DIŞ HABERLER Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yaşayan 35 yaşındaki Ayesha Henna Ali isimli bir kadın iki yaşındaki Adam isimli oğlunu boğarak öldürdü. Annesini arayarak oğlunu öldürdüğünü haber veren Ali ardından ise polise "Çok kötü bir şey yaptım" diyerek teslim oldu. Polis olay yerine geldiğinde çocuğun cansız bedenini buldu.

Görgü tanıkları, kadının polis tarafından tekerlekli sandalye ile götürüldüğünü ve "Oğlumu öldürdüm, oğlumu öldürdüm" dediğini iddia etti.

Ali daha sonra yaptığı açıklamada, Adam'a banyo yaptırdığını, kendisine meyve ve yoğurt verdiğini, kendi odası olmadığı için de yatağına yatırdığını söyledi. İfadesinde oğlunu boğduğunu ve daha sonrasında bıçakla bileğini kestiğini söyleyen anne, "Acı çekmesini istemiyordum. Annemi aradım ve oğlumu videoya çektim. Tutuklandığımda idam cezası istedim. O benim her şeyimdi ve ben yaşamayı hak etmiyorum" diye konuştu.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Ali, hapishanede hayatına son verdi.