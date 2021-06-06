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  4. 2 yılda 6 muhtar değiştiren köy 7. muhtarını seçmek için sandığa gitti

2 yılda 6 muhtar değiştiren köy 7. muhtarını seçmek için sandığa gitti

06.06.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Çetince köyünde 2019 yerel seçimlerinden bu yana yaşanan talihsizlikler nedeniyle 6 muhtar değişti. Muhtar Ayşe Adıgüzel'in de cinayete kurban gittiği köyde, 1124 seçmen bugün yeni muhtarı seçmek için sandığa gitti.

2 yılda 6 muhtar değiştiren köy 7. muhtarını seçmek için sandığa gitti

Mart 2019'da yapılan mahalli idareler seçiminde seçmenlerden en çok oyu alan Yahya Yürekli göreve seçildi. Kısa süre sonra 'Bu zor bir görev ben yapamayacağım' diyen muhtar görevinden istifa etti. Bunun üzerine köyde yeniden seçim yapıldı. Bu kez seçimi Mehmet Ali Er kazandı. Mazbatasını almaya hazırlanan Er'in daha önce sabıkası olduğu yönünde yapılan itiraz üzerine İl Seçim Kurulu itirazı değerlendirerek mazbatayı vermedi. Yine muhtarsız kalan köyde, Seçim Kurulu tarafından seçimde ikinci çıkan Selahattin Adıgüzel'e görev verildi.

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İKAMETGAH ŞARTINDAN O DA ALAMADI

Bu karara yine itiraz geldi ve Selahattin Adıgüzel'in 'seçimden önce 6 ay o seçim bölgesinde ikamet ediyor olması' şartını taşımadığı tespit edilerek bu kez görev son seçimde sandıktan 3'üncü çıkan Ayşe Adıgüzel'e verildi.

SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ

Çetince'de belde olduğu dönemlerde mahalle muhtarlığı da yapan ve seçimde 3'üncü olan köy halkının 'Efe Ayşe' olarak tanımladığı Ayşe Adıgüzel görevi devraldı. Görevini sürdüren Ayşe Adıgüzel, 15 Ağustos 2019 günü Ramazan Duyan'ın ailevi nedenlerle dini nikahlı eşi ve kayınpederine yönelik silahlı saldırısında kurşunlara hedef olarak yaşamını yitirdi.

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BU KEZ AZAYA VERİLDİ

Muhtar Ayşe Adıgüzel'in ölümünün ardından görev bu kez ihtiyar heyetinde görev yapan Mehmet Ali Almacı'ya verildi. 15 Ağustos 2019 tarihinden itibaren göreve başlayan Almacı, 20 Kasım 2020 tarihinde bir inşaat alanında inceleme yaparken düşme sonucu yaralandı. Almacı hastanede tedavi gördüğü sırada görevinden istifa etti.

6'NCI MUHTAR BU SEÇİMDE ADAY OLDU

Köyde 5'inci muhtarın da görevi bırakmasıyla bu kez ikinci sırada aza olan ve pazarcılık yapan Abdurrahman Yarmalı'ya görev verildi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından köyde yeniden muhtar seçimi yapılması kararlaştırıldı. Bugün aralarında Abdullah Yarmalı'nın da bulunduğu 4 adaydan muhtar seçmek için 1124 seçmen sandığa gitti. Çetince köyü muhtarlığı için ilk seçimi kazanan ancak sabıkası nedeniyle görevini yapamayan Mehmet Ali Er, şimdiki muhtar Abdurrahman Yarmalı, ihtiyar heyetinde aza olan Süleyman Sertdemir ve Osman Durna aday oldu.

"SEÇİLECEK MUHTAR KÖYÜMÜZE HAYIRLI OLSUN"

Eşi Ayşe Adıgüzel'in gözünün önünde öldürüldüğü saldırıda yara almadan kurtulan Ömer Adıgüzel de seçimde oy kullandı. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Ömer Adıgüzel, "Eşim olay günü jandarmaya yer göstermek için olay yerine gitmişti. Ben de yanındaydım, adam geldi hepimizi silahla taradı. Eşim orada can verdi. Görev başında vefat ettiği için görev şehidi kabul edildi. Köyümüzün hizmete ihtiyacı var. Bugün yapılan seçimde eşimin mirası olan muhtarlık görevine en hayırlı kimse o seçilsin" dedi.

MUHTAR BELLİ OLDU

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Çetince köyünde yeni muhtarın belirlenmesi için yapılan seçim sonuçlandı. Saat 17.00 itibarıyla oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından sandıklar açılarak oy sayımına geçildi. 1124 seçmenin bulunduğu köyde 793 kişi oy kullandı. 4 adayın yarıştığı seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre 755 geçerli oydan 339'unu alan mevcut muhtar Abdurrahman Yarmalı yeniden seçildi. Süleyman Sertdemir 188, Osman Durna 138, Mehmet Ali Er 90 oy alırken, 38 oy da geçersiz sayıldı. (DHA)

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