2 yılda 6 muhtar değiştiren köy 7. muhtarını seçmek için sandığa gitti

Mart 2019'da yapılan mahalli idareler seçiminde seçmenlerden en çok oyu alan Yahya Yürekli göreve seçildi. Kısa süre sonra 'Bu zor bir görev ben yapamayacağım' diyen muhtar görevinden istifa etti. Bunun üzerine köyde yeniden seçim yapıldı. Bu kez seçimi Mehmet Ali Er kazandı. Mazbatasını almaya hazırlanan Er'in daha önce sabıkası olduğu yönünde yapılan itiraz üzerine İl Seçim Kurulu itirazı değerlendirerek mazbatayı vermedi. Yine muhtarsız kalan köyde, Seçim Kurulu tarafından seçimde ikinci çıkan Selahattin Adıgüzel'e görev verildi.

İKAMETGAH ŞARTINDAN O DA ALAMADI

Bu karara yine itiraz geldi ve Selahattin Adıgüzel'in 'seçimden önce 6 ay o seçim bölgesinde ikamet ediyor olması' şartını taşımadığı tespit edilerek bu kez görev son seçimde sandıktan 3'üncü çıkan Ayşe Adıgüzel'e verildi.

SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ

Çetince'de belde olduğu dönemlerde mahalle muhtarlığı da yapan ve seçimde 3'üncü olan köy halkının 'Efe Ayşe' olarak tanımladığı Ayşe Adıgüzel görevi devraldı. Görevini sürdüren Ayşe Adıgüzel, 15 Ağustos 2019 günü Ramazan Duyan'ın ailevi nedenlerle dini nikahlı eşi ve kayınpederine yönelik silahlı saldırısında kurşunlara hedef olarak yaşamını yitirdi.