20 Ocak 2023 reyting birincisi kim? Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı reyting sıralaması!

Güncel reyting sonuçları merak ediliyor. Bu akşam Atv'de Ateş Kuşları, Star Tv'de Yalı Çapkını, Show Tv'de Kızılcık Şerbeti, Fox Tv'de İyilik ve Trt1'de Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı yapımları ekrana gelecek. Peki, en çok izlenen yapım hangisi? Zirvenin sahibi kim? İşte tüm ayrıntılar...

20 OCAK 2023 REYTİNG BİRİNCİSİ KİM?

20 Ocak 2023 reyting sonuçları yarın saat 10:00'da açıklanacak. Güncel reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

13 Ocak 2023 geçen haftanın reyting sonuçları şöyleydi;

Total'de 1.sırada Star TV’de izleyiciyle buluşan “Yalı Çapkını”, 2. sırada Atv’de ilk bölümü ekrana gelen “Ateş Kuşları”, 3.sırada Atv’de yayınlanan “Esra Erol’da” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Yalı Çapkını”, 2.sırada Show TV’de yayınlanan “Kızılcık Şerbeti”, 3.sırada Atv’de ilk bölümü ekrana gelen “Ateş Kuşları” yer aldı.

