20 yaşındaki hamile İsveçli kadın erkek arkadaşı tarafından telefon kablosuyla boğularak öldürüldü! 'Namus cinayeti' savunması yaptı

MYNET|DIŞ HABERLER İsveç'in Örebro kentinde 20 yaşındaki 7 aylık hamile olan Saga Forsgren Elneborg, sevgilisi tarafından öldürüldü. Ailesinin kabul etmeyeceğini düşündüğü için iki yıllık ilişkisini saklayan erkek arkadaşı Elneborg'un kendisini aldattığından şüpheleniyordu.

İkili arasında ihanet şüphesi ve aileden gizlenme nedeniyle sürekli olarak şiddetli tartışmalar yaşanıyordu. İkili arasındaki mesaj üzerinden tartışmanın sonrasında Elneborg'un cansız bedeninin evinde bulunduğu ifade edildi.

Aftonbladet'in haberine göre Savcı Elisabeth Anderson olaya ilişkin olarak, " Sevgilisi Saga Forsgren Elneborg'u, nefes borusuna ve kafaya giden kan akışına darbe alarak boynuna baskı uygulayarak boğarak öldürdü.Demek istediğim cinayet namus bağlamında işlendi çünkü adam, çocuğunu taşıyan kadını öldürerek kendisinin ve ailesinin namusunu korumak veya yeniden tesis etmek istiyordu." ifadelerini kullandı.

Şüphelinin 10 Nisan'da mahkemeye çıkması bekleniyor ve duruşma 15 gün sürecek. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği söylendi.







