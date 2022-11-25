2017'de yüklenen video, bugün bile izleyenlerini şaşkına çeviriyor! Sadece tuz kullanarak...

Otonom araçlar geleceğimiz. Önümüzdeki yıllarda içten yanmalı motora sahip araçların yerini, gelişen dinamiklere bakarsak kendi kendini sürebilen elektrikli veya hidrojen ile çalışan otomobiller alacak. Kendi kendine süren araçlar yapay zeka sistemlerine ve gelişmiş sensör verilerine ihtiyaç duyacak. Günümüzde bile ilk örnekleri birçok kişinin elinin altında olan bu araçlar hakkında 2017'de ilginç bir video internete yüklendi. Belki de çoğunuzun haberdar olmadığı bu videoyu izleyenler adeta şaşırıp kaldı. O video, bugün bile izleyenleri şaşkına çevirmeyi başarıyor.

"TUZ ÇEMBERİ OTONOM BİR ARABAYI FELÇ EDEBİLİR Mİ?"

Sanatçı James Bridle imzalı o videoda tuz çemberleriyle otonom bir aracın hareketsiz hale getirilip, felç edebileceği iddiası bulunuyor. Videoda kendi kendine giden bir arabayı sadece tuz kullanarak felç etmek mümkün gibi gösteriliyor.

İŞTE HERKESİ ŞAŞIRTAN 'TUZ TUZAĞI'

Videodaki aracın etrafına, sadece tuz kullanarak biri kırık şeritler halinde, diğeri ise kesintisiz iki halka çiziliyor.

Sonuç olarak aracın hiçbir şey yapamadan yerinde kaldığı görülüyor.

YORUMLAR KAFALARINI KARIŞTIRDI

Videoya gelen yorumlardan biri ise kafaları karıştırıyor. Çünkü yorumda videoda kullanılan aracın otonom bir araba olmadığı iddia ediliyor.

O VİDEODAN YILLAR SONRA BU KEZ ELON MUSK SAHNEYE ÇIKTI

Tuz tuzağı videosu yayınlandıktan yıllar sonra, takvimler 2021'i gösterdiğinde, bu kez otonom araçlarla da uğraşan Tesla'nın CEO'su Elon Musk sahneye çıktı. Musk, bir Tesla'nın sanki araç doğaüstü bir varlıkmış gibi bir tuz çemberi içinde hapsolmasıyla ilgili, şu anda askıya alınmış olan bir hesap tarafından paylaşılan bir gönderiye yanıt verdi.

Musk, Twitter hesabından verdiği yanıtta "Muhtemelen bu tuzak Autopilot yapısına sahip bir Tesla'yı durdurabilir, ancak FSD (Full Self Driving - Tesla'nın Tam Kendi Kendine Sürüş yazılımı) olan bir araçta çalışmayacaktır. Yine de, bir koni halkası kullanılmasıyla FSD'yi durdurmak mümkün olabilir” dedi.

Tesla CEO'sunun yanıtı, yerleşik bilgisayar tarafından yönlendirilen bir Tesla'nın tuz çemberi gibi tuzaklarla durdurulabileceğini gösterdi. Bu da 2017'de yüklenen ve bir otonom aracın tuz çemberiyle durdurulabileceği iddiasının yer aldığı videonun doğru olma ihtimalini son derece güçlendirdi.

Bu teknolojik tuhaflık eğlenceli gibi görünse de gelecekteki modeller bunun üstesinden gelebilir, hatta gelmiş bile olabilirler. Ancak insanların yine de bir şekilde kendi kendine giden bir arabanın sürüşünü bozabilecek şekilde manipüle edebilmesi bazı soru işaretleri yaratmıyor değil.



