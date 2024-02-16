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  4. 2019'dan sonra ilk defa okuyacaksınız! Sapkın Adnan Oktar cezaevindeyken yaşandı 'Büyük aşklar böyle başlar'

2019'dan sonra ilk defa okuyacaksınız! Sapkın Adnan Oktar cezaevindeyken yaşandı 'Büyük aşklar böyle başlar'

Ersel Yıldırım Ersel Yıldırım Mynet Genel Yayın Yönetmeni
16.02.2024 22:11 | Son Güncelleme:
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5 yıl sonra ilk kez duyacaksınız! Bir yanda istismar tarikatının sapkın lideri Adnan Oktar bir yanda S isimli genç avukat! Takvim yaprakları 11 Temmuz 2018'i gösterdiğinde Adnan Oktar ve sapkın örgütüne operasyon düzenlendi. Bu kirli örgütün elebaşıyla birlikte mensupları da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2019'dan sonra ilk defa okuyacaksınız! Sapkın Adnan Oktar cezaevindeyken yaşandı 'Büyük aşklar böyle başlar'

Adnan Oktar örgütünün önemli isimlerinden biri olan Avukat Sinem Mollahasanoğlu, örgüte yapılan operasyon sonrası dışarıda kalmıştı. Hem örgüt içerisindeki avukatları Adnan Oktar'a gönderiyor hem de örgüte yeni isimler kazandırmaya çalışıyordu.

Adliyelerdeki avukatlarla tanışıp onları etkileyip örgüte kazandırmak için Mustafa Işık görevlendirilmişti.

MYNET ÖZEL HABER

TÜYLER ÜRPERTEN DİYALOG

Bundan sonrası tüyler ürperten cinsten! Binlerce genç kızı istismar eden, tecavüz edilmelerini kaydeden, kendilerine ve ailelerine şantajlar yapan örgüt, dışarıdan destek almaya devam ediyordu. S isimli avukat Adnan Oktar ile görüşmek için cezaevine gitti.

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Genç avukat görüşte Adnan Oktar ile görüşmeye başladığı sırada elebaşının sapkın tavır ve hareketleri başlamıştı. A9 TV'den hatırlanacağı üzere farklı farklı hikayeler anlattı. S isimli avukat, avukatlık görevinden önce Adnan Oktar'ın müridiydi! S, Adnan Oktar'a 'Hocam size çok aşığım' dedi.

ÇOCUKLARI İSTİSMAR EDEN ADNAN OKTAR'DAN PİŞKİN SÖZLER! 'BÜYÜK AŞKLAR BÖYLE BAŞLAR'

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, siyasi ve askeri casusluk dahil birçok suçtan yargılanan ve bu diyalogtan 2 sene sonra 1075 yıl hapis cezası alacak olan Adnan Oktar, büyük bir pişkinlikle avukat S'ye 'Büyük aşklar bazen böyle ilginç yerlerde başlar' dedi.

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ADNAN OKTAR 40 GÜNDE 63 KADIN AVUKATLA GÖRÜŞTÜ

Adnan Oktar silahlı suç örgütü avukat üye kazanımı için tuzak sistemi kurdu! Adnan Oktar, Marmara Cezaevi'nde kaldığı 40 günde 63 kadın avukatla görüştü. Kadın avukatlarla görüşülen süre 500 saati aştı!

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İLK KEZ DUYACAKSINIZ: GENÇ AVUKATLARI TUZAĞA ÇEKTİLER!

Örgütün kadın avukatlarda aradığı özellikler arasında genç olmaları, tecrübesiz olmaları, güzel olmaları, vekalet sahibi olmamaları vardı. Birçoğu sosyal medya üzerinden iş vaadiyle kandırıldı. Şu anda tutuklu olan Avukat Sinem Mollahasanoğlu bu organizasyonu sağlayan kişiydi.

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