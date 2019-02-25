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2019 Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oluyor! İşte merakla beklenen o isimler!

orkun.inanc orkun.inanc
DÜNYA  | 25.02.2019 06:10 | Son Güncelleme

91. Oscar Ödülleri (Oscar 2019) sahiplerini buluyor. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda kırmızı halı geçidi sonrası Oscar kazananlar açıklanıyor. İşte Oscar 2019 ödüllerini kazanan oyuncular ve filmler...

2019 Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oluyor! İşte merakla beklenen o isimler!

2019 Oscar Ödülleri’ni kazananlar belli oluyor. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda kırmızı halı geçidi sonrası bu yıl 91'inci kez düzenlenen Akademi Ödülleri'nde kazananlar açıklanıyor. 30 yıldır ilk kez sunucusuz yapılan Oscar töreninde Roma, The Favourite (Sarayın Gözdesi), Black Panther, Bohemian Rhapsody, BlacKkKlansman (Karanlıkla Karşı Karşıya) ve Green Book'un (Yeşil Rehber) da dahil olduğu 10 film “En İyi Film Ödülü İçin yarışıyor.

İşte anbean kazananlar...

EN İYİ KISA ANİMASYON FİLM

1- EN İYİ KISA ANİMASYON FİLM

KAZANAN: Bao

Diğer adaylar:

Animal Behavior
Late Afternoon
One Small Step
Weekends

EN İYİ ANİMASYON FİLM

2- EN İYİ ANİMASYON FİLM

KAZANAN: Spider-Man: Into the Spider-Verse

Diğer adaylar:

Isle Of Dogs
Mirai
Ralph Breaks the Internet
Incredibles 2

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

3- EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

KAZANAN: Mahershala Ali, Green Book

Diğer adaylar:

Adam Driver, BlacKkKlansman
Sam Elliott, A Star Is Born
Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?
Sam Rockwell, Vice

EN İYİ KURGU

4- EN İYİ KURGU

KAZANAN: Bohemian Rhapsody

Diğer adaylar:

BlacKkKlansman
The Favourite
Green Book
Vice

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

5- YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

KAZANAN: Roma

Diğer adaylar:

Capernaum
Cold War
Never Look Away
Shoplifters

EN İYİ SES MİKSAJI

6- EN İYİ SES MİKSAJI

KAZANAN: Bohemian Rhapsody

Diğer adaylar:

Black Panther

First Man

Roma

A Star Is Born

EN İYİ SES KURGUSU

7- EN İYİ SES KURGUSU

KAZANAN: Bohemian Rhapsody

Diğer adaylar:

Black Panther
First Man
A Quiet Place
Roma

EN İYİ SİNEMATOGRAFİ (GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ)

8- EN İYİ SİNEMATOGRAFİ (GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ)

KAZANAN: Roma

Diğer adaylar:

Cold War
The Favourite
Never Look Away
A Star Is Born

EN İYİ BELGESEL

9- EN İYİ BELGESEL

KAZANAN: Free Solo

Diğer adaylar:

Hale County
Minding the Gap
Of Fathers and Sons
RBG

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

10- EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

KAZANAN: Black Panther

Diğer adaylar:

The Favourite
First Man
Mary Poppins Returns
Roma

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

11- EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

KAZANAN: Regina King, If Beale Street Could Talk

Diğer adaylar:

Amy Adams, Vice
Marina de Tavira, Roma
Emma Stone, The Favourite
Rachel Weisz, The Favourite

EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ

12- EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ

KAZANAN: Vice

Diğer adaylar:

Border
Mary Queen of Scots

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

13-EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

KAZANAN: Black Panther

Diğer adaylar:

The Ballad Of Buster Scruggs
The Favourite
Mary Poppins Returns
Mary Queen Of Scots


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