2019 Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oluyor! İşte merakla beklenen o isimler!

Adam Driver, BlacKkKlansman Sam Elliott, A Star Is Born Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me? Sam Rockwell, Vice

Isle Of Dogs Mirai Ralph Breaks the Internet Incredibles 2

KAZANAN: Spider-Man: Into the Spider-Verse

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

KAZANAN: Roma

Diğer adaylar:

Capernaum

Cold War

Never Look Away

Shoplifters

EN İYİ SES MİKSAJI

KAZANAN: Bohemian Rhapsody

Diğer adaylar:

Black Panther

First Man

Roma

A Star Is Born

EN İYİ SES KURGUSU

KAZANAN: Bohemian Rhapsody

Diğer adaylar:

Black Panther

First Man

A Quiet Place

Roma

EN İYİ SİNEMATOGRAFİ (GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ)

KAZANAN: Roma

Diğer adaylar:

Cold War

The Favourite

Never Look Away

A Star Is Born

EN İYİ BELGESEL

KAZANAN: Free Solo

Diğer adaylar:

Hale County

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

KAZANAN: Black Panther

Diğer adaylar:

The Favourite

First Man

Mary Poppins Returns

Roma

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

KAZANAN: Regina King, If Beale Street Could Talk

Diğer adaylar:

Amy Adams, Vice

Marina de Tavira, Roma

Emma Stone, The Favourite

Rachel Weisz, The Favourite

EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ

KAZANAN: Vice

Diğer adaylar:

Border

Mary Queen of Scots

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

KAZANAN: Black Panther

Diğer adaylar:

The Ballad Of Buster Scruggs

The Favourite

Mary Poppins Returns

Mary Queen Of Scots