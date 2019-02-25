2019 Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oluyor! İşte merakla beklenen o isimler!

2019 Oscar Ödülleri’ni kazananlar belli oluyor. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda kırmızı halı geçidi sonrası bu yıl 91'inci kez düzenlenen Akademi Ödülleri'nde kazananlar açıklanıyor. 30 yıldır ilk kez sunucusuz yapılan Oscar töreninde Roma, The Favourite (Sarayın Gözdesi), Black Panther, Bohemian Rhapsody, BlacKkKlansman (Karanlıkla Karşı Karşıya) ve Green Book'un (Yeşil Rehber) da dahil olduğu 10 film “En İyi Film Ödülü İçin yarışıyor.

İşte anbean kazananlar...

EN İYİ KISA ANİMASYON FİLM

KAZANAN: Bao

Diğer adaylar:

Animal Behavior

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

EN İYİ ANİMASYON FİLM

KAZANAN: Spider-Man: Into the Spider-Verse

Diğer adaylar:

Isle Of Dogs

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Incredibles 2

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

KAZANAN: Mahershala Ali, Green Book

Diğer adaylar:

Adam Driver, BlacKkKlansman

Sam Elliott, A Star Is Born

Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell, Vice

EN İYİ KURGU

KAZANAN: Bohemian Rhapsody

Diğer adaylar:

BlacKkKlansman

The Favourite

Green Book

Vice