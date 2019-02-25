2019 Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oluyor! İşte merakla beklenen o isimler!

2019 Oscar Ödülleri’ni kazananlar belli oluyor. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda kırmızı halı geçidi sonrası bu yıl 91'inci kez düzenlenen Akademi Ödülleri'nde kazananlar açıklanıyor. 30 yıldır ilk kez sunucusuz yapılan Oscar töreninde Roma, The Favourite (Sarayın Gözdesi), Black Panther, Bohemian Rhapsody, BlacKkKlansman (Karanlıkla Karşı Karşıya) ve Green Book'un (Yeşil Rehber) da dahil olduğu 10 film “En İyi Film Ödülü İçin yarışıyor.
İşte anbean kazananlar...
EN İYİ KISA ANİMASYON FİLM
KAZANAN: Bao
Diğer adaylar:
Animal Behavior
Late Afternoon
One Small Step
Weekends
EN İYİ ANİMASYON FİLM
KAZANAN: Spider-Man: Into the Spider-Verse
Diğer adaylar:
Isle Of Dogs
Mirai
Ralph Breaks the Internet
Incredibles 2
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
KAZANAN: Mahershala Ali, Green Book
Diğer adaylar:
Adam Driver, BlacKkKlansman
Sam Elliott, A Star Is Born
Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?
Sam Rockwell, Vice
EN İYİ KURGU
KAZANAN: Bohemian Rhapsody
Diğer adaylar:
BlacKkKlansman
The Favourite
Green Book
Vice
YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM
KAZANAN: Roma
Diğer adaylar:
Capernaum
Cold War
Never Look Away
Shoplifters
EN İYİ SES MİKSAJI
KAZANAN: Bohemian Rhapsody
Diğer adaylar:
Black Panther
First Man
Roma
A Star Is Born
EN İYİ SES KURGUSU
KAZANAN: Bohemian Rhapsody
Diğer adaylar:
Black Panther
First Man
A Quiet Place
Roma
EN İYİ SİNEMATOGRAFİ (GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ)
KAZANAN: Roma
Diğer adaylar:
Cold War
The Favourite
Never Look Away
A Star Is Born
EN İYİ BELGESEL
KAZANAN: Free Solo
Diğer adaylar:
Hale County
Minding the Gap
Of Fathers and Sons
RBG
EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI
KAZANAN: Black Panther
Diğer adaylar:
The Favourite
First Man
Mary Poppins Returns
Roma
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
KAZANAN: Regina King, If Beale Street Could Talk
Diğer adaylar:
Amy Adams, Vice
Marina de Tavira, Roma
Emma Stone, The Favourite
Rachel Weisz, The Favourite
EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ
KAZANAN: Vice
Diğer adaylar:
Border
Mary Queen of Scots
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
KAZANAN: Black Panther
Diğer adaylar:
The Ballad Of Buster Scruggs
The Favourite
Mary Poppins Returns
Mary Queen Of Scots
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