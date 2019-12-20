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2019 Steam Kış indirimleri başladı

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

2019 Steam Kış İndirimleri başladı! Bir sürü oyun alıp hiçbirinin yüzüne bakmama zamanı geldi!

2019 Steam Kış indirimleri başladı

İndirimlerde öne çıkan oyunlar şöyle:

· Dark Souls III - yüzde 75 indirim - 44,75 TL
· Fallout 4 - yüzde 70 indirim - 39,90 TL
· Star Wars Jedi: Fallen Order - yüzde 17 indirim - 331,17 TL
· Life is Strange 2 - yüzde 75 indirim - 5,99 TL
· Bloodstained: Ritual of the Night - yüzde 30 indirim - 42,70 TL
· The Surge 2 - yüzde 40 indirim - 114 TL
· The Evil Within 2 - yüzde 75 indirim - 33,50 TL
· Nioh - yüzde 65 indirim - 26,95 TL
· Red Redemption II - yüzde 20 indirim - 239,20 TL
· Grand Theft Auto V - yüzde 50 indirim - 84,50 TL

Ayrıca indirimler süresince keşif kuyruğunda keşfe çıkan oyuncular günde üçer adet koleksiyon kartı kazanabilecekler.

Öte yandan 2019 Steam Ödülleri için oy verme işlemi de başladı. Her bir kategori için yine bir adet koleksiyon kartı kazanma şansınız var.

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Anahtar Kelimeler:
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