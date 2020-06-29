2020 LGS tercih tarihleri açıklandı mı, tercihler ne zaman?

Geçtiğimiz günlerde LGS sınavına giren bütün öğrencilerin gözleri MEB’den gelecek açıklamaya kilitlendi. 2020 LGS sınav tercihlerinin başlama tarihini merak eden öğrenciler, tercihleri ne zaman yapacağını öğrenmek istiyor.

Sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte yapılan LGS sınavı, öğrenciler tarafından merak edilmeye devam ediyor. Bir an önce tercih yapıp yerleşmek isteyen öğrenciler; 2020 LGS sınav tercihleri ne zaman, 2020 LGS sınav tercih sonuçları ne zaman açıklanır gibi sorularla Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) ‘nın yapacağı açıklamayı bekliyor.

2020 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı sadece öğrencilerin değil velilerin de ilgi odağı oldu. Çocuklarının gireceği liseye göre şartlarını düzenlemek isteyen veliler; 2020 LGS sınav tercihleri ne zaman, 2020 LGS sınav tercih sonuçları ne zaman açıklanır sorularının cevabını aramaya başladı. LGS tercihlerinin başlayacağı tarih için şimdiye kadar resmi bir açıklama gelmiş değil. Açıklama geldiğinde mynet eğitim haberlerinde detayları paylaşıyor olacağız.

2020 LGS tercihlerinin sonuçları ne zaman açıklanır?

2020 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre LGS 2020 Merkezî Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Öğrenciler sonuçlarına buradan erişim sağlayabilecek.



