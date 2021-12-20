2021'in en kötü oyunları açıklandı: GTA: The Trilogy şoku!

Yılın en iyi oyunlarını herkes merak ediyor. Ancak video oyunu, albüm, film ve TV programı değerlendirmeleri ile tanınan Metacritic, 2021'in en kötü oyunları listesini paylaşarak daha çok merak edilen bir konuya açıklık getirdi. Paylaşılan listenin ilk sırasında bir futbol oyunu yer alırken, GTA: The Trilogy şoku da yaşandı.

İŞTE METACRITIC'E GÖRE 2021'İN EN KÖTÜ OYUNLARI

eFootball 2022 (PC) - 25 puan

Balan Wonderworld (Switch) - 36 puan

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood (PS4) - 42 puan

Taxi Chaos (PS4) - 42 puan

Of Bird and Cage (PC) - 44 puan

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition (Switch) - 47 puan

I Saw Black Clouds (PS4) - 48 puan

Arkham Horror: Mother's Embrace (PC) - 48 puan

Demon Skin (PC) - 48 puan

Necromunda: Hired Gun (PS4) - 49 puan

Rockstar Games'in oyuncular tarafından merakla beklenen ve GTA III, GTA Vice City ve GTA San Andreas'ın remastered sürümlerinin yer aldığı GTA: The Trilogy'nin listede olması bir hayli dikkat çekici.

Ayrıca zirvede yer alıp Metacritic'e göre yılın en kötü oyunu olan eFootball 2022'den de oyuncuların beklentileri fazlasıyla büyüktü. Ancak görünüşe bakılırsa oynaması ücretsiz olan oyun, en azından Metacritic eleştirmenlerinin beklentilerini pek karşılayamadı.

