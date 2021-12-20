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2021'in en kötü oyunları açıklandı: GTA: The Trilogy şoku!

20.12.2021 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metacritic, inceleme puanlarına göre 2021'in en kötü 10 oyununu açıkladı. Yılın en kötü oyunları arasında GTA: The Trilogy gibi şaşırtan oyunlar var. İşte 2021'in en kötü oyunları...

2021'in en kötü oyunları açıklandı: GTA: The Trilogy şoku!

Yılın en iyi oyunlarını herkes merak ediyor. Ancak video oyunu, albüm, film ve TV programı değerlendirmeleri ile tanınan Metacritic, 2021'in en kötü oyunları listesini paylaşarak daha çok merak edilen bir konuya açıklık getirdi. Paylaşılan listenin ilk sırasında bir futbol oyunu yer alırken, GTA: The Trilogy şoku da yaşandı.

İŞTE METACRITIC'E GÖRE 2021'İN EN KÖTÜ OYUNLARI

  • eFootball 2022 (PC) - 25 puan
  • Balan Wonderworld (Switch) - 36 puan
  • Werewolf: The Apocalypse - Earthblood (PS4) - 42 puan
  • Taxi Chaos (PS4) - 42 puan
  • Of Bird and Cage (PC) - 44 puan
  • Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition (Switch) - 47 puan
  • I Saw Black Clouds (PS4) - 48 puan
  • Arkham Horror: Mother's Embrace (PC) - 48 puan
  • Demon Skin (PC) - 48 puan
  • Necromunda: Hired Gun (PS4) - 49 puan

Rockstar Games'in oyuncular tarafından merakla beklenen ve GTA III, GTA Vice City ve GTA San Andreas'ın remastered sürümlerinin yer aldığı GTA: The Trilogy'nin listede olması bir hayli dikkat çekici.

Ayrıca zirvede yer alıp Metacritic'e göre yılın en kötü oyunu olan eFootball 2022'den de oyuncuların beklentileri fazlasıyla büyüktü. Ancak görünüşe bakılırsa oynaması ücretsiz olan oyun, en azından Metacritic eleştirmenlerinin beklentilerini pek karşılayamadı.

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