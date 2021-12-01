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  4. 2022'de çıkması bekleniyor! Samsung'un IP dereceli en ucuz modeli olabilir

2022'de çıkması bekleniyor! Samsung'un IP dereceli en ucuz modeli olabilir

01.12.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung, iddialara göre gelecek yıl suya dayanıklılık özelliğini alt ve orta segment akıllı telefon modellerine genişletmeye karar verdi. Ocak 2022'de çıkması beklenen Galaxy A33'ün ise Samsung'un IP derecesine sahip en ucuz modeli olabileceği söyleniyor.

2022'de çıkması bekleniyor! Samsung'un IP dereceli en ucuz modeli olabilir

Halihazırda Samsung'un tüm amiral gemisi akıllı telefonlarında su geçirmezlik özelliği var. Örneğin Galaxy S21, IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasına, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen katlanabilir akıllı telefonlar Galaxy Z Fold3 ve Z Flip3 ise IPX8 suya dayanıklılık sertifikasına sahip. Fakat görünüşe bakılırsa Samsung'un gelecek yıl için suya dayanıklılık planı sandığımızdan çok daha farklı.

SAMSUNG'DAN A SERİSİNE SUYA DAYANIKLILIK DOPİNGİ

The Elec'e göre, önümüzdeki yıl en az dört Samsung Galaxy A modeli suya dayanıklı gövdelere sahip olacak. Bu modellerin bir kısmı IP67 sertifikası ile geleceği söylenen Galaxy A73 ve A53 modelleri olabilir.

Samsung'un Galaxy S22 modelleri yan yana!Samsung'un Galaxy S22 modelleri yan yana!

GELECEK YIL IP DERECELİ EN UCUZ MODEL OLABİLİR

Ayrıca, Samsung'un ocak ayında sahneye çıkması beklenen yeni Galaxy A33 modeli de suya dayanıklılık özelliği alabilir. Böylece, gelecek yıl Samsung'un IP derecesine sahip en ucuz telefonu Galaxy A33 olabilir. En azından iddialar bu yönde.

Samsung

Samsung'dan orta seviyeye yeni telefonSamsung'dan orta seviyeye yeni telefon

Öne sürülenlere göre şirketin bu plan ile amacı, alt ve orta segment akıllı telefon pazarında rekabet ettiği Xiaomi ve Oppo gibi Çinli şirketlere karşı gücünü artırmak.

Ayrıca rapora göre şirket, gelecek yıl akıllı telefonların arka kapağının üretim sürecini de basitleştirecek. Bu adımın maliyetleri azaltarak, şirketin karlılığını artırmaya yardımcı olacağı söyleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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