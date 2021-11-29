Samsung'un Galaxy S22 modelleri yan yana!

Artık 2021'in sonuna geliyoruz. Akıllı telefon dünyasında ise 2022'nin telaşı var. Birçok üretici, 2022'nin akıllı telefonları için çalışmalarını sürdürüyor. Bu markalardan birinin de Güney Koreli Samsung olduğu tahmin ediliyor. Samsung kullanıcıları, tüm gözlerini ise gelecek yıl tanıtılacağı düşünülen Galaxy S21 FE ve Galaxy S22 serisinde. Galaxy S22 serisi için ise gündeme gelen yeni sızıntılar var.

GALAXY S22'DEN TASARIM ODAKLI SIZINTI

Bir sızıntı kaynağı, Galaxy S22 serisinde yer alacağı söylenen Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra modellerinin kamera lens koruyucularını gösteren bir fotoğraf paylaştı.

Fotoğraf, S22 ve S22 Plus modelinin dikey olarak hizalanmış üçlü kamera sistemi ile geleceği ve S22 Ultra modelinin dört kamera ve bir lazer odaklama sistemine sahip olacağı yönündeki önceki söylentilerle uyumlu görünüyor. S22 ve S22 Plus modelleri ise önceki modellerdeki arka kamera tasarımını koruyacak gibi.

YAN YANA POZ VERDİLER

Bir başka sızıntı kaynağı ise telefonların ekran camlarının fotoğraflarını ve videolarını Twitter'dan paylaştı.

Ice Universe tarafından paylaşılan görüntüler, Galaxy S22 Ultra'nın Galaxy Note benzeri bir tasarıma sahip olacağını ortaya koyuyor.

S22, S22 +, S22 Ultra protective film test video pic.twitter.com/MJkv6LrD9S — Ice universe (@UniverseIce) November 27, 2021

SAMSUNG GALAXY S22 SERİSİNİN ÖZELLİKLERİ

Önceki sızıntılara göre, Galaxy S22 Ultra 6.8 inç ekrana, Galaxy S22 Plus modeli 6.55 inç ekrana ve standart model Galaxy S22 ise 6.06 inç ekrana sahip olacak. Galaxy S22 Ultra ise, selefinden farklı olarak S Pen kalemi için özel bir yuva ile desteklenecek. Bunun Samsung'un Galaxy Note kullanmayı seven tüketicilerin tercihlerinde etkili olabileceği düşünülüyor.

