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  4. 2022 Nobel fizik ödülü alan 2022 Nobel fizik ödülü Anton Zelinger kimdir? Anton Zelinger çalışmaları nelerdir, nereli ve kaç yaşında?

2022 Nobel fizik ödülü alan 2022 Nobel fizik ödülü Anton Zelinger kimdir? Anton Zelinger çalışmaları nelerdir, nereli ve kaç yaşında?

04.10.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Nobel Fizik Ödülü Anton Zelinger, John Clauser ve Alein Aspect'in oldu. Hatırlanacağı üzere Geçen yılın Nobel Fizik Ödülü'nü Giorgio Parisi, Syukuro Manabe ve Klaus Hasselmann ortaklaşa kazanmıştı. 10 milyon İsveç kronu değerinde olan asırlık ödül takdim edildi. Peki, 2022 Nobel fizik ödülü alan 2022 Nobel fizik ödülü Anton Zelinger kimdir? Anton Zelinger çalışmaları nelerdir?

2022 Nobel fizik ödülü alan 2022 Nobel fizik ödülü Anton Zelinger kimdir? Anton Zelinger çalışmaları nelerdir, nereli ve kaç yaşında?

Anton Zelinger 2022 Nobel Fizik Ödülü'nü alması sebebiyle 4 Ekim 2022 Salı gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Zelinger ödülü John Clauser ve Alein Aspect ile ortaklaşa kazandı. Peki, 2022 Nobel fizik ödülü alan 2022 Nobel fizik ödülü Anton Zelinger kimdir, çalışmaları nelerdir? İşte Anton Zelinger'ın hayatı ve biyografisi...

ANTON ZELİNGER KİMDİR?

Anton Zelinger, 20 Mayıs 1945 yılında Ried im Innkreis, Avusturya'da dünyaya geldi.

Anton Zelinger, 2008'de, "hızla gelişen kuantum bilgisi alanının temel taşı haline gelen kuantum fiziğinin temellerine yaptığı öncü kavramsal ve deneysel katkıları" nedeniyle Fizik Enstitüsü'nün (İngiltere) Açılış Isaac Newton Madalyası aldı .

Viyana Üniversitesi'nde fizik profesörü olan Anton Zellinger, 2004'te Klopsteg Anma Ödülü,
2007'de Isaac newton Madalyası, 2010'da Wolf Fizik Ödülünü almıştır.

2022 NOBEL FİZİK ÖDÜLÜ ANTON ZELİNGER, JOHN CLAUSER VE ALAİN ASPECT'İN OLDU

2021 Nobel Fizik Ödülü'nü Giorgio Parisi, Syukuro Manabe ve Klaus Hasselmann ortaklaşa kazanmıştı.

Nobel ödülleri bu yıl da tüm dünyada heyecanla takip ediliyor.

Nobel Fizik Ödülleri, İsveçli genetikçi Svante Paabo'nun pazartesi günü Fizyoloji ve Tıp ödülünü kazanmasının ardından bu hafta verilen ikinci Nobel ödülü oldu.

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Nobel Ödülü
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