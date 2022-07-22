2022 Polis Akademisi başvuruları başladı mı, ne zaman? PMYO polislik başvuru şartları ve puanları!

Polislik başvurularının başlayıp başlamadığı merak konusu oldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre yapılan YÖK sınavında; TYT puan türünden en az 250,000 taban puan almış olmak gerekmekte. Yine alınan kararlara göre şehit veya vazife malülü olanların eş, çocukları için 250,000 taban puanının en az %80'i olan 200,000 puan ve üzerinde almak koşulu da bulunuyor. İşte Polis Akademisi başvuru şartları...
PMYO yani Polislik Meslek Yüksekokulu başvuru tarihleri Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyuruldu. Polis adayları, 25 Temmuz - 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında e-Devlet şifreleri ile Polis Akademisi'nin internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecekler.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Lise veya dengi okulu bitirmek
01 Ocak 1997 - 01 Ekim 2004 tarihleri arasında dünyaye gelmiş olmak
Sağlık şartları yönetmenliğinde ifade edilen koşullara uygunluk sağlamak
TYT sınavından ÖSYM'nin belirtmiş olduğu taban puanı almış olmak
Kamu haklarını kullanmak sebebiyle yoksun bırakılmamış olmak
Sağlık yönetmenliğinde yer alan hükümler hariç, herhangi bir sebepten dolayı polis eğitim merkezlerinden çıkarılmamış olmak
Arşiv soruşturmasında ve güvenlik soruşturmasında herhangi bir olumsuzluğun bulunmaması
Silah kullanmaya ve taşımaya herhangi bir hukuki engelin bulunmaması
Erkekler için en az 1,67 cm boy, kadınlar için ise en az 1,62 cm boy
Beden kitle indeksinin 18- 27 arasında yer almak
Genelev gibi fuhuş yapılan konutlarda çalışmış olmamak
Uyuşturucu üretmek veya satmak, kumar oynamak sebebiyle herhangi bir soruşturmanın bulunmamış olması ve hüküm giymemiş olmak
Herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşuna üyeliğin bulunmaması
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak sebebiyle geçmişte tedavi almamış olmak