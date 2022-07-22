2022 Polis Akademisi başvuruları başladı mı, ne zaman? PMYO polislik başvuru şartları ve puanları!

Polislik başvurularının başlayıp başlamadığı merak konusu oldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre yapılan YÖK sınavında; TYT puan türünden en az 250,000 taban puan almış olmak gerekmekte. Yine alınan kararlara göre şehit veya vazife malülü olanların eş, çocukları için 250,000 taban puanının en az %80'i olan 200,000 puan ve üzerinde almak koşulu da bulunuyor. İşte Polis Akademisi başvuru şartları...

POLİS AKADEMİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

PMYO yani Polislik Meslek Yüksekokulu başvuru tarihleri Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyuruldu. Polis adayları, 25 Temmuz - 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında e-Devlet şifreleri ile Polis Akademisi'nin internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecekler.

POLİSLİK AKADEMİSİ BAŞVURU ŞARTLARI!

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Lise veya dengi okulu bitirmek

01 Ocak 1997 - 01 Ekim 2004 tarihleri arasında dünyaye gelmiş olmak

Sağlık şartları yönetmenliğinde ifade edilen koşullara uygunluk sağlamak

TYT sınavından ÖSYM'nin belirtmiş olduğu taban puanı almış olmak

Kamu haklarını kullanmak sebebiyle yoksun bırakılmamış olmak

Sağlık yönetmenliğinde yer alan hükümler hariç, herhangi bir sebepten dolayı polis eğitim merkezlerinden çıkarılmamış olmak

Arşiv soruşturmasında ve güvenlik soruşturmasında herhangi bir olumsuzluğun bulunmaması

Silah kullanmaya ve taşımaya herhangi bir hukuki engelin bulunmaması

Erkekler için en az 1,67 cm boy, kadınlar için ise en az 1,62 cm boy

Beden kitle indeksinin 18- 27 arasında yer almak

Genelev gibi fuhuş yapılan konutlarda çalışmış olmamak

Uyuşturucu üretmek veya satmak, kumar oynamak sebebiyle herhangi bir soruşturmanın bulunmamış olması ve hüküm giymemiş olmak

Herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşuna üyeliğin bulunmaması

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak sebebiyle geçmişte tedavi almamış olmak



