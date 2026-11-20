Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sarıgül hakkında "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Zincirleme Şekilde Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı", "Zincirleme Şekilde Nitelikli Cinsel Saldırı" ve 3628 sayılı Kanun'da düzenlenen "Haksız Mal Edinme, Mal Kaçırma veya Gizleme" suçlarından soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

ADALET BAKANLIĞI GÖNDERİLDİ

Anayasa'nın 83'üncü maddesi uyarınca Mustafa Sarıgül'ün milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varıldığı öğrenilirken, bu kapsamda fezleke düzenlenip Adalet Bakanlığına gönderildiği anlaşıldı.