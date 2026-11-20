Geçtiğimiz günlerde İranlı kaynaklar, ABD ve İsrail'in saldırgan tavırlarının devamında gerekli önlemlerin alındığını ifade etmişti. Bugün ise İranlı kaynaklardan yeni bilgiler dünya gündemine bomba gibi düştü.

NÜKLEER SALDIRI PLAN DAHİLİNDE

Conflict'in TGE'ye dayandırdığı haberine göre, Devrim Muhafızları'nın ABD’nin olası işgal durumunda —İran toprakları da dahil olmak üzere— bölgede biyolojik veya kimyasal silahların kullanılmasını (patlatılmasını) öngören bir doktrini benimsediğini aktardı.

İŞGALE KARŞI KOYMAK BİRİNCİ ÖNCELİK

Belirtilen hedefler arasında; düşman ilerleyişini durdurmak, "işgale olanak tanıyan devletleri cezalandırmak" ve kritik şehirlerin ya da bölgelerin ele geçirilmesini engellemek yer alıyor.

GEREKLİ HAZIRLIKLARIN YAPILDIĞI AÇIKLANMIŞTI

İran merkezli Khabarfoori haber sitesine konuşan Muhsini Sani, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutumları dikkate alındığında her türlü gelişmenin yaşanabileceğini belirterek, gerekli önlemlerin alındığını ifade etmişti.

Muhsini Sani, ABD ile olası bir anlaşmaya ilişkin oldukça kötümser olduklarını ve bu konuda olumlu bir beklenti taşımadıklarını belirtmişti.

"İRAN'IN KARŞILIĞI AYNI DÜZEYDE OLACAKTIR"

ABD yönetiminin seçim yenilgisinin ardından savaşın artık bir fayda sağlamadığı sonucuna varması ve önceki politikalarından vazgeçmesi halinde diplomatik bir sürecin mümkün olabileceğini belirten Muhsini Sani, askeri saldırı ihtimaline karşı gerekli hazırlıkların yapıldığını savunmuştu.

Muhsini Sani, "ABD nükleer silah kullanmaya kalkışırsa İran'ın vereceği karşılık da aynı düzeyde olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

İranlı milletvekili Muhsini Sani, verilecek muhtemel karşılığın ayrıntısına ilişkin bilgi vermemişti.