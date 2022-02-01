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2022 Recep ayı orucu ne zaman tutulur? Üç aylar orucu kaç gün, hangi gün tutulur?

01.02.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslam aleminde önemli bir yere sahip ola üç aylar 2 Şubat 2022 tarihinde başlıyor. Mübarek günlere kısa bir zaman kala üç aylar orucu ile ilgili detaylar oruç tutmak isteyen vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki 2022 Recep ayı orucu ne zaman tutulur? Üç aylar orucu kaç gün, hangi gün tutulur? İşte ayrıntılar...

2022 Recep ayı orucu ne zaman tutulur? Üç aylar orucu kaç gün, hangi gün tutulur?

Müslüman vatandaşlar için oldukça önemli olan ve Kur'an-ı Kerim okuma, sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelmeleri tavsiye edilen mübarek üç aylara kısa bir süre kaldı. Oruç ibadetinin ne zaman yapılacağı araştırılıyor.

RECEP AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Üç aylar, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi önemli tarihleri barındırmasıyla biliniyor. Mübarek üç ayların başlangıç tarihi ise 2 Şubat 2022 günü olacak. Üç ayların manevi atmosferini ibadet ederek ihya etmek isteyen pek çok Müslüman vatandaş, bu aylarda orucun hükmü konusuna sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.

Diğer adıyla üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Öyle ki Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” şeklinde dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, fakat Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

Yani buna göre Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup gücü yettiği durumda bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilmektedir.

Recep Ayı'nın ilk gününde tutulacak oruç için ayrıca şöyle bir hadis mevcuttur; "Receb-i Şerîf’in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur."

ÜÇ AYLARDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Ayrıca Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Hz. Muhammed (S.A.V) üç aylarda bol bol nafile orucu tutardı. Fakat üç aylarda kaç gün oruç tutulur sorusunun kesin bir yanıtı bulunmamakta.

İslamiyet'e göre dört geceye özel rahmet yağdığı bilinmektedir:

  • Recep ayının ilk perşembe gecesi (Regaip gecesi)

  • Kurban Bayramı'nın gecesi

  • Ramazan Bayramı'nın gecesi

  • Şaban ayının 15. gecesi (Beraat gecesi)


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