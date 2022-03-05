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2022 Survivor birleşme partisi ne zaman yapılacak? Acun Ilıcalı açıkladı! 2022 Survivor birleşme partisinin tarihi belli oldu mu?

05.03.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılı Survivor birleşme partisi için geri sayım devam ediyor. Bu sene ekran macerasına daha erken bir tarihte başlamış olan Survivor'da birleşme partisi öncesinde her hafta 2 yarışmacı elenmiş olacak ve ana kadro da belli olacak. 22 yarışmacının birleşme partisinde yer alacak. Peki 2022 Survivor birleşme partisi ne zaman yapılacak? İşte Acun Ilıcalı'nın açıklaması...

2022 Survivor birleşme partisi ne zaman yapılacak? Acun Ilıcalı açıkladı! 2022 Survivor birleşme partisinin tarihi belli oldu mu?

Survivor All Star sezonu hız kesmeden devam ederken, Survivor’da artık birleşme partisine sayılı günler kalmış durumda. Survivor konseyinde konuyla ilgili konuşan Acun Ilıcalı birleşme partisi öncesindeki süreci anlattı ve parti için tarih verdi. Peki 2022 Survivor birleşme partisi ne zaman?

2022 SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Survivor 2022 All Star'da birleşme partisinin tarihi merak edilirken Acun Ilıcalı'dan tarih duyurusu geldi. İlgiyle beklenen partinin Mart ayının sonunda yapılacağını açıklayan Ilıcalı, parti öncesinde hızlı eleme dönemine geçileceğini ifade etti.

Acun Ilıcalı parti hakkında "Birleşme partisi bizim için Survivor'un başlama düdüğü olacak. Birleşme partisine 22 yarışmacı katılacak. Yani her takımdan 11 kişi. Arkadaşlar Survivor'da hızlı eleme dönemi başladı. Haftada 2 eleme olacak." şeklinde konuştu.

SURVİVOR 2022 BİRLEŞME PARTİSİNDE HANGİ ÜNLÜ SAHNE ALACAK?

Ilıcalı ayrıca birleşme partisi için merakla beklenen sürprizi de açıkladı. Ilcalı bu seneki birleşme partisinde ünlü popçu Edis'in sahne alacağını duyurdu. Ilıcalı bir uçak dolusu seyircinin de adaya geleceğini ifade etti.

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TV8 survivor Acun Ilıcalı
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