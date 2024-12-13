Nedenini kimse anlayamadı! Önce dişleri kırıldı, ardından yüzünde çatlaklar oluştu: 28 yaşındaki ünlü hava durumu sunucusu hayatını kaybetti

MYNET|DIŞ HABERLER Güney Kore'nin Seul şehrinde yaşayan 2019 yılında Bahar Kokusu Seçimi Yarışması adlı Kore güzellik kraliçesi ve hava durumu sunucusu olan Oh Yo-anna Eylül ayında hastane ziyaretine ilişkin sağlık raporunu sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Dişlerinden bazılarının kırıldığını ve yüzünde çatlaklar meydana geldiğini söyleyen Yo-anna, bir süre televizyon ve sosyal medyadan uzak kalacağını söylemişti.

NeedToKnow'un bildirdiğine göre, Yo-anna'nın hayatını kaybettiği ortaya çıktı . Ölüm nedeni hala bir sır olarak kalıyor. Vefat haberini öğrenen hayranları, son paylaşımına yorumlar yağdırdı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Haberi aldığımda şaşırdım. Konuşamıyorum. Elim titriyor." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Çok şaşırdım. Bu inanılmaz" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Gözlerini kapat ve dışarıda güvende olduğunu um" yorumunda bulundu.