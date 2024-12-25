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2025 yılı asgari ücret 22 bin 104 TL oldu! Şahan Gökbakar'dan tepki gecikmedi! Yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.12.2024 07:59
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Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından bu rakam üzerinden yapılan yorumlar da gecikmedi. Bir yorum da ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'dan geldi.

2025 yılı asgari ücret 22 bin 104 TL oldu! Şahan Gökbakar'dan tepki gecikmedi! Yorum yağdı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü toplantısını dün gerçekleştirdi.

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreçte sona gelindi ve 2025 yılında geçerli olacak rakam 22 bin 104 TL olarak açıklandı.

Asgari ücrete bu kapsamda yüzde 30 zam yapılmış oldu. Yeni asgari ücret için kısa sürede sosyal medyada yorum yağdı. Asgari ücret eleştirilerine bir yorum da ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'dan geldi.

asgari

YORUM YAĞDI

Gökbakar, X hesabından yaptığı paylaşımla "Allah yardımcınız olsun" diyerek halka sabır diledi. Ünlü isme; 'Benim tuzum kuru diyorsun abi', 'En az 26 olmalıydı.', 'Amin Şahan amin', 'Bu millete yazık değil mi?' gibi yorumlar yapıldı.

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asgari ücret Şahan Gökbakar asgari ücret 2025
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