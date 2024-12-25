2025 yılı asgari ücret 22 bin 104 TL oldu! Şahan Gökbakar'dan tepki gecikmedi! Yorum yağdı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü toplantısını dün gerçekleştirdi.

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreçte sona gelindi ve 2025 yılında geçerli olacak rakam 22 bin 104 TL olarak açıklandı.

Asgari ücrete bu kapsamda yüzde 30 zam yapılmış oldu. Yeni asgari ücret için kısa sürede sosyal medyada yorum yağdı. Asgari ücret eleştirilerine bir yorum da ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'dan geldi.

YORUM YAĞDI

Gökbakar, X hesabından yaptığı paylaşımla "Allah yardımcınız olsun" diyerek halka sabır diledi. Ünlü isme; 'Benim tuzum kuru diyorsun abi', 'En az 26 olmalıydı.', 'Amin Şahan amin', 'Bu millete yazık değil mi?' gibi yorumlar yapıldı.