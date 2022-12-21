21 Aralık EN UZUN GECE MESAJLARI ve SÖZLERİ! 21 Aralık Kış Gündönümü arkadaşa, sevgiliye en güzel, en anlamlı, resimli SÖZLER ve ŞİİRLER!!

21 Aralık Kış gündönümü bugün yaşanacak. Bu tarihte en uzun gece, en kısa gündüz yaşanmış oluyor. Kusey Yarımkürede geceler uzarken, Güney Yarımkürede ise gündüzler uzamış oluyor. En uzun gecede arkadaşına, sevgilisine, dostlarına ve akrabalarına mesajlar göndermek isteyenler 21 Aralık mesajları ve sözlerini araştırmaya başladılar. 21 Aralık Kış Gündönümü'nde arkadaşa, sevgiliye gönderilebilecek en güzel, en anlamlı, resimli şiirleri sizler için derledik...
21 Aralık bana bakışının güzelliği kadar güzel ve uzun.
21 Aralık kış ekinoksunda mutluluk ve huzur tüm dünya ile olsun.
21 Aralık kış dönümü kutlu olsun.
Önümüzdeki kış mevsimini verimli bir şekilde geçirmen dileğiyle.
Beklenmedik bir anda kapını çalan dost gibi, en uzun gecen hayırlara vesile olsun.
Hayal kurmaktan asla vazgeçme! 21 Aralık, yeni işlerinin başlangıcı olsun.
Rabbim bize gönül güzelliği ile geçireceğimiz bir ömür nasip etsin. 21 Aralık, yeni bir milat olsun
Umutsuzluğa kapılmayacağın bir gün olmasını dilerim. Kış gündönümün kutlu olsun!
21 Aralık hayatında yeni bir milat olsun. Asla ümidini kaybetme.
Böyle günlerde bize kalan tek şey dostluk! 21 Aralık en uzun geceni kutlarım.
21 Aralık dediğin nedir ki gülüm, yalnız uyuduğum her gece uzun zaten bana...
Dünyanın en uzun gecesi 21 Aralık değil, beni terk ettiğin gecedir. Beni üzdüğün, yorduğun, yıprattığın gecedir.
Sana bakmakla tükenmek bilmiyordu sözler 21 Aralık gecesinde.
Hayatta her şey dileğince olsun, kış gündönümün kutlu olsun!
21 Aralık
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Zifiri bir boşluk, ay iş başında
Kadın mı? Kim bilebilir ki..
Çektim nefesini içime, adım adım.
Birden gözyaşları karanlığı hapse attı.
Oydu artık gecenin sahibi
Baştan sona bir kadındı.
Girmeliyim dedim kalbine, aç bana kalbini.
“O” ise, can kırıklarını elleriyle yıkadı çoktan
Sabaha çok var daha, devam et.
Kırmasınlar seni, üzmesinler seni.
Gözyaşlarının her bir damlasında çiçekler,
Kanat çırpıyorlar.
O sessizlik anında, damla sesi!!
Adam o saatten sonra tamamen kadın oldu..
Neden saat hep gecenin gölgesindeydi?
En uzun geceydi..
Yok muydu penceresi mutluluğun?
Adam kadının elinden tuttu,
Mutluluktu tek isteği,
Sil gözlerinden depremleri,
Sil ki deprem gibi yağ üzerlerine.
Bak sabaha ne kaldı? Hemen şurada işte.
Devrik devrik titredi adam,
Kadın yaşamaya yeniden başladı..
Gökhan Sillelioğlu
En Uzun Gece / 21 Aralık
şimdi gidiyorsun sen
vakit ayrılık
ayın yirmi biri ve
aylardan aralık...
malum en uzun gece!
başka gün mü bulamadın,
çekip de gidecek?
bu kadarı da fazla artık...
Okan Savcı