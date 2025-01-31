Hep köpek olmayı hayal ediyordu! 12 bin sterlin (534 bin TL) değerindeki köpek kostümüyle dışarı çıkıyor... Kendi hayvanat bahçesini kurdu

MYNET|DIŞ HABERLER Kendisini köpek olarak tanımlayan ve son derece gerçekçi bir köpek kostümüyle günlük hayatını devam ettiren YouTuber Toco, hayvanat bahçesi açtığını duyurdu. Hayvan gibi davranma hayali bulunan insanlar için özel olarak hazırlanan hayvanat bahçesi Tocotoco Hayvanat Bahçesi'nin içinde bulunuyor ve ayda bir kez ziyarete açılıyor.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sosyal medya hesabından köpek kostümünün içinde ağzında kırmızı bir kurdele ile poz veren Toco, hayvanat bahçesinin açıldığını duyurdu. Katılımcılar ayda bir kez açılan hayvanat bahçesine sabah veya öğleden sonra seansı için rezervasyon yaptırabiliyorlar. Tek şartları ise yanlarında hayalini kurdukları hayvanlara ait kostümleri getirmeleri.

GİRİŞ ÜCRETİ DUDAK UÇUKLATTI

Bu son derece ilginç hayvanat bahçesine katılmak için ise seansa gelmek isteyenler en az 1 ay öncesinde rezervasyon yaptırması gerekiyor. Giriş ücreti ise 250 sterlin (yaklaşık 11 bin 136 TL) olarak belirlendi.

Hayvanat bahçesinin internet sitesinde ise, "Hiç hayvan olmak istediniz mi? Hiç kendinizi kendinizden başka bir şey olarak hayal edip heyecan duyduğunuz oldu mu? Bu dileğinizi az da olsa gerçekleştirmenize yardımcı olabilecek bir hizmeti, kostüm giydirerek sunuyoruz" ifadeleri yer aldı.