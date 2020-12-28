HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 22 yıldır baktığı yatalak annesinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu

22 yıldır baktığı yatalak annesinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu

28.12.2020 17:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
22 yıldır baktığı yatalak annesinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu

Şanlıurfa'da 22 yıldır yatalak olan Emine Hurma, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 22 yıldır annesine bakan Mustafa Hamamcı, cenazede gözyaşlarına boğuldu.

Şanlıurfa’da 22 yıldır yatalak olan 82 yaşındaki Emine Hurma, yakalandığı koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti. 22 yıldır annesine bakmak zorunda kaldığı için evlenmeyen ve zaman zaman annesini sırtına alıp sokakları gezdiren 43 yaşındaki Mustafa Hamamcı ise annesine son görevini cenazesinde yerine getirdi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Emine Hurma’nın cenazesi, morgdan alınarak Harrankapı Camisine götürüldü. Emine Hurma, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Harrankapı Mezarlığında defnedildi.

AW201720_02

“ANNEM YAŞASAYDI ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR BAKARDIM”

Cenaze namazında gözyaşlarına hakim olamayan Mustafa Hamamcı, ”22 senelik hizmet şu anda sona erdi. Benim annem 22 yıldır yatalaktı, bitkisel hayattaydı, ben kendisine bakıyordum. Şu anda annem böyle ayrıldı. Allah’ın rahmetine kavuştu. Acım çok büyük, sanki iki kolum kırılmış, yana düşmüş. Dünyada tek varlığımız olan annelerimiz. Cennet annelerimizin ayakları altında. Cennetinizi seviyorsanız annelerinizin kıymetini bilin. Benim annem şu anda Allah’ın rahmetine kavuştu ve ben bu dünyada tek kaldım. Ben anneme 22 yıl vefa görevimi, evlatlık görevimi tamamlamaya çalıştım. Eğer benim annem hayatta kalsaydı değil 22 yıl ömrümün son çağına kadar ayaklarının altını öperdim, onu sırtımda gezdirirdim” dedi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'yi sevindiren kare! Türkiye'yi sevindiren kare!
Koronavirüs hastası perde yardımıyla firar ettiKoronavirüs hastası perde yardımıyla firar etti
Jandarma Genel Komutanlığına memur ve personel alımı!Jandarma Genel Komutanlığına memur ve personel alımı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 2021 asgari ücret belli oldu!

Son Dakika: 2021 asgari ücret belli oldu!

Asgari ücret zammı bugün açıklandı!

Asgari ücret zammı bugün açıklandı!

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor

Cansu Canan için 'maşallah' diyen İlber Ortaylı'dan açıklama

Cansu Canan için 'maşallah' diyen İlber Ortaylı'dan açıklama

İBB'deki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük iddiası! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

İBB'deki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük iddiası! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye tepki

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye tepki

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Diğer Haberler

'Kadın bedeni obje değildir' dedi, sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu

Böylesi görülmedi! Sosyal medyada olay yaratan fotoğraflar

Koronavirüs hastası perde yardımıyla firar etti

Koronavirüs hastası perde yardımıyla firar etti

Eğlence mekanına dönüştürülen bağ evine baskın; 20 kişiye 81 bin lira ceza

Eğlence mekanına dönüştürülen bağ evine baskın; 20 kişiye 81 bin lira ceza

İş yerine hırsız giren arkadaşını ziyarete gitti, otomobilinden çantası çalındı

Hırsızlık mağduru arkadaşını ziyarete gitti, çantası çalındı

Esenyurt'taki kaçak doğumhanenin doktoru konuştu: Bal ticaretiyle uğraşıyorum

Kaçak doğumhanenin doktoru kendini böyle savundu

Boşanma aşamasındaki eşini 16 kez bıçaklayan kocaya müebbet hapis istemi

Eşini 16 kez bıçaklamıştı! İstenen ceza belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.