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23 Mayıs Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor'da ödülün sahibi kim oldu? Büyük finale adım adım!

23.05.2023 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Gün geçtikçe hırs ve mücadelenin arttığı yarışmada ödüller de giderek büyüyor. Yarışmada ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Kazanan takım helikoptere binerek Dominik turu yapacak. Peki, 23 Mayıs Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor'da ödülün sahibi kim oldu?

23 Mayıs Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor'da ödülün sahibi kim oldu? Büyük finale adım adım!

Survivor ödül oyununun kazananı ve ödülün ne olduğu merak ediliyor. Heyecanın giderek arttığı programda birbirinden renkli ödül oyunları yaşanıyor. 23 Mayıs Salı akşamı programın yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. İşte 23 Mayıs akşamı yayınlanan Survivor'un yeni bölümünde gerçekleşen ödül oyununun detayları...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM?

Survivor ödül oyununun kazananı helikopter ödülünün de sahibi olacak. Oyunun kazananı henüz belli olmadı. Kıyasıya geçen mücadele sonuncunda Survivor'da ödül oyununun kazanan takımı belli olacak. Detaylar netleştiğinde haberimizi kontrol edebilirsiniz.

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SURVİVOR 23 MAYIS 2023 ÖDÜL NE?

Bugün ödül oyununu kazanan takım helikopter ile gezme ödülünün sahibi olacak. Helikopter ödülünün yanı sıra kazanan takımın yarışmacılarına çeşitli yiyecekler verilecek.

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